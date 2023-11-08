Стала известна дата открытия «Русских горок» в парке аттракционов в Белгороде

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Аттракцион «Русские горки» откроется в парке «Калейдоскоп» 9 мая 2025 года. Его планируют разместить в зоне «Стимград».
Одновременно на аттракционе смогут прокатиться 20 человек: их рассадят на пяти модулях, каждый из которых вмещает по четыре человека. На горке белгородцы проведут одну минуту и проедут за это время 400 метров.
В парке аттракционов «Калейдоскоп» также появится колесо обозрения высотой 50 метров. Он будет вмещать 108 человек: по шесть человек в одной кабине.
Этой зимой вход в парк будет бесплатным, но и покататься на аттракционах не получится, поскольку работать они не будут.