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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

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Аттракционы

Стала известна дата открытия «Русских горок» в парке аттракционов в Белгороде

8 ноября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Аттракционы

«Русские горки» появятся в Белгороде

Их установят в парке аттракционов «Калейдоскоп». Открытие планируется 9 мая 2025 года. За один сеанс прокатиться на аттракционе смогут 20 человек, сообщили в официальном канале парка.

Аттракцион «Русские горки» откроется в парке «Калейдоскоп» 9 мая 2025 года. Его планируют разместить в зоне «Стимград».

Одновременно на аттракционе смогут прокатиться 20 человек: их рассадят на пяти модулях, каждый из которых вмещает по четыре человека. На горке белгородцы проведут одну минуту и проедут за это время 400 метров.

В парке аттракционов «Калейдоскоп» также появится колесо обозрения высотой 50 метров. Он будет вмещать 108 человек: по шесть человек в одной кабине.

Этой зимой вход в парк будет бесплатным, но и покататься на аттракционах не получится, поскольку работать они не будут.

Русские горки
Видео: Telegram-канал "Парк аттракционов "Калейдоскоп""
Стало известно, когда вход в новый парк аттракционов в Белгороде станет бесплатным
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