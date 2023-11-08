Снайпер, командир, участник горячих точек: стало известно о гибели троих белгородцев

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
В школе №2 Губкинского горокруга установили мемориальную доску и «Парту Героя» в честь её выпускника Виктора Меркулова. Белгородца мобилизовали 26 сентября 2022 года, он был снайпером. Спустя полтора месяца — 10 ноября 2022 года — боец скончался при выполнении воинского долга.
Табличка и «парта» также появились в Вислодубравской школе. Там почтили память Андрея Отмахова, который после окончания срочной службы в 2002 году поступил на службу по контракту. В сентябре 2022 года его мобилизовали, а 5 ноября того же года при выполнении боевых задач командир взвода воинской части погиб, защищая своего товарища.
Память Дмитрия Киселёва увековечили в Коньшинской школе. В 2011 году белгородец поступил на срочную службу, а после заключил контракт. За время прохождения службы ефрейтор участвовал в освобождении Крыма и операции в Сирии. Получил немало наград. Белгородец погиб при разминировании СВУ 28 сентября 2022 года.
Всех троих бойцов посмертно наградили орденом Мужества.
Накануне стало известно об открытии мемориальной доски в честь Юрия Кулинича. Его память почтили в Вейделевском районе.