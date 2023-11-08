Снайпер, командир, участник горячих точек: стало известно о гибели троих белгородцев

Табличка и «парта» также появились в Вислодубравской школе. Там почтили память Андрея Отмахова, который после окончания срочной службы в 2002 году поступил на службу по контракту. В сентябре 2022 года его мобилизовали, а 5 ноября того же года при выполнении боевых задач командир взвода воинской части погиб, защищая своего товарища.