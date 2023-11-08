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Updated Сегодня, 07:04

Церемония открытия

Снайпер, командир, участник горячих точек: стало известно о гибели троих белгородцев

8 ноября 2023, 07:02
Фото: страница Михаила Лобазнова в соцсети
Церемония открытия

В белгородских школах увековечили память троих участников СВО

Память сразу нескольких героев спецоперации почтили в Белгородской области. На этот раз мемориальные доски и «Парты Героев» установили в трёх школах Губкинского городского округа. Подробности сообщил глава округа Михаил Лобазнов.
Сюжет
СВО

В школе №2 Губкинского горокруга установили мемориальную доску и «Парту Героя» в честь её выпускника Виктора Меркулова. Белгородца мобилизовали 26 сентября 2022 года, он был снайпером. Спустя полтора месяца — 10 ноября 2022 года — боец скончался при выполнении воинского долга.

Табличка и «парта» также появились в Вислодубравской школе. Там почтили память Андрея Отмахова, который после окончания срочной службы в 2002 году поступил на службу по контракту. В сентябре 2022 года его мобилизовали, а 5 ноября того же года при выполнении боевых задач командир взвода воинской части погиб, защищая своего товарища.

Память Дмитрия Киселёва увековечили в Коньшинской школе. В 2011 году белгородец поступил на срочную службу, а после заключил контракт. За время прохождения службы ефрейтор участвовал в освобождении Крыма и операции в Сирии. Получил немало наград. Белгородец погиб при разминировании СВУ 28 сентября 2022 года.

Всех троих бойцов посмертно наградили орденом Мужества.

Накануне стало известно об открытии мемориальной доски в честь Юрия Кулинича. Его память почтили в Вейделевском районе.

Церемония открытияЦеремония открытия
Церемония открытияЦеремония открытия
Церемония открытияЦеремония открытия
Церемония открытия
Фото: страница Михаила Лобазнова в соцсети
Погиб при защите ЛНР и ДНР: в Белгородской области почтили память ещё одного бойца
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#Белгородская область#Погибшие#Мемориальная доска#Орден мужества#Белгород#Губкинский горокруг#Михаил Лобазнов#СВО#Александра Склярова#Парта героя
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