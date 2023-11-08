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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Непогода

Сильный ветер, дожди и туман накроют Белгородскую область

8 ноября 2023, 13:23
Фото: Midjourney
Непогода

МЧС предупреждает белгородцев о непогоде

Погода в регионе начнёт ухудшаться уже сегодня вечером. Завтра, 9 ноября, порывы ветра достигнут 18 м/с. Максимальная температура воздуха составит +10 °С. Прогноз погоды на четверг сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

По прогнозу синоптиков, завтра, 9 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с сильными дождями и туманом. Ветер южного направления с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Днём возможны порывы до 18 м/с.

В регионе температура воздуха в тёмное время суток составит +3…+8 °С. Днём же столбик термометра поднимется до +5…+10 °С.

В Белгороде ночью ожидается +4…+6 °С. Днём воздух прогреется до +7…+9 °С.

Также МЧС предупреждает белгородцев о дождях и сильном ветре через СМС-оповещения. По их данным, непогода начнётся в 21:00 сегодняшнего дня и закончится ориентировочно в 21:00 завтра.

Сильные дожди испортят белгородцам тёплую среду
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#Белгородская область#МЧС#Туман#Погода#Непогода#Сильный ветер#Белгород#Сильные дожди#Александра Склярова
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