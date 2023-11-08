Сильный ветер, дожди и туман накроют Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По прогнозу синоптиков, завтра, 9 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с сильными дождями и туманом. Ветер южного направления с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Днём возможны порывы до 18 м/с.
В регионе температура воздуха в тёмное время суток составит +3…+8 °С. Днём же столбик термометра поднимется до +5…+10 °С.
В Белгороде ночью ожидается +4…+6 °С. Днём воздух прогреется до +7…+9 °С.
Также МЧС предупреждает белгородцев о дождях и сильном ветре через СМС-оповещения. По их данным, непогода начнётся в 21:00 сегодняшнего дня и закончится ориентировочно в 21:00 завтра.