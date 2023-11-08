Семьи белгородских силовиков–участников СВО получат деньги на детей

По решению губернатора Вячеслава Гладкова, с 1 ноября семьи этой категории бойцов также будут получать помощь на детей в возрасте от 0 и до 23 лет, если дети-студенты продолжают учиться очно. Так, семьи будут получать ежемесячно по 3000 рублей.