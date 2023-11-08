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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Семьи белгородских силовиков–участников СВО получат деньги на детей

Семьи белгородских силовиков–участников СВО получат деньги на детей

8 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Семьям будут выплачивать ежемесячно по 3000 рублей и разовую помощь в год в сумме 15 тысяч рублей. Также средства будут положены при рождении ребёнка.

Как отметила министр соцзащиты населения Белгородской области Елена Батанова, в правительство неоднократно поступали обращения о мерах поддержки от семей сотрудников силовых структур, которые принимают участие в СВО. Речь идёт о работниках Росгвардии, МЧС, ФСБ, УФСИН.

По решению губернатора Вячеслава Гладкова, с 1 ноября семьи этой категории бойцов также будут получать помощь на детей в возрасте от 0 и до 23 лет, если дети-студенты продолжают учиться очно. Так, семьи будут получать ежемесячно по 3000 рублей.

Это могут быть выплаты на питание, либо на оплату дошкольных учреждений.
Елена Батанова

Кроме того, такая категория детей будет ежегодно, как правило, к началу учебного года, получать выплату в размере 15 000 рублей. Средства можно будет направить на покупку школьной формы либо на другие цели.

А если в такой семье рождается ребёнок, то будет полагаться единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

При этом выплата по 100 тысяч рублей на данную категорию военных распространяться не будет.

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#Белгородская область#Росгвардия#Школьная форма#Ежемесячные выплаты#Белгород#Кристина Семенчук#Дошкольные учреждения#Единовременная выплата#Очное обучение
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