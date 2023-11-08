РЭО вложит более 3 млрд рублей в КПО в Новосибирской области

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Издание пишет, что между правительством Новосибирской области и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» 31 октября текущего года было заключено концессионное соглашение. Согласно условиям договора, в регионе будет создан комплекс, предназначенный для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. Общая стоимость проекта превысит 3,5 млрд рублей. Об этом рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, пишет atas.info
Комплекс будет расположен недалеко от села Верх-Тула в Новосибирской области и предоставит возможность сортировки до 300 тысяч тонн ТКО ежегодно, а также утилизации 90 тысяч тонн ТКО ежегодно.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что РЭО сможет профинансировать проект в объеме до 95% от общей стоимости объекта. Средства будут получены от размещения облигаций ППК. Сумма инвестиций превысит 3 млрд рублей.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство комплекса начнется только после проведения необходимых экологических экспертиз. Объект будет размещаться в 3,3 километра от села Верх-Тула. Реализация проекта по строительству нового комплекса позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, который исчерпал свой ресурс и будет подвергнут рекультивации. Важно отметить, что развитие инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.