Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

РЭО вложит более 3 млрд рублей в КПО в Новосибирской области

РЭО вложит более 3 млрд рублей в КПО в Новосибирской области

8 ноября 2023, 14:36
Фото: 1MI
Российский экологический оператор планирует инвестировать свыше 3 млрд рублей в комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области. Реализация проекта будет осуществляться в рамках концессионного соглашения.

 

Издание пишет, что между правительством Новосибирской области и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» 31 октября текущего года было заключено концессионное соглашение. Согласно условиям договора, в регионе будет создан комплекс, предназначенный для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО. Общая стоимость проекта превысит 3,5 млрд рублей. Об этом рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, пишет atas.info

Комплекс будет расположен недалеко от села Верх-Тула в Новосибирской области и предоставит возможность сортировки до 300 тысяч тонн ТКО ежегодно, а также утилизации 90 тысяч тонн ТКО ежегодно.

Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что РЭО сможет профинансировать проект в объеме до 95% от общей стоимости объекта. Средства будут получены от размещения облигаций ППК. Сумма инвестиций превысит 3 млрд рублей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство комплекса начнется только после проведения необходимых экологических экспертиз. Объект будет размещаться в 3,3 километра от села Верх-Тула. Реализация проекта по строительству нового комплекса позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, который исчерпал свой ресурс и будет подвергнут рекультивации. Важно отметить, что развитие инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

Подпишитесь
Десятки тысяч: на сколько для белгородцев подорожали автомобили «Лада»?
Сегодня, 14:14
Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:06
Дважды преданные: за пять лет в Белгородской области повторно отказались от 90 детей
Сегодня, 14:25
Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
Сегодня, 11:06
Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД
Сегодня, 12:42
Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School
Сегодня, 11:40