РЭО вложит более 3 млрд рублей в КПО в Новосибирской области

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что строительство комплекса начнется только после проведения необходимых экологических экспертиз. Объект будет размещаться в 3,3 километра от села Верх-Тула. Реализация проекта по строительству нового комплекса позволит прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, который исчерпал свой ресурс и будет подвергнут рекультивации. Важно отметить, что развитие инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.