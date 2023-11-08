Работников станет меньше, а зарплата будет больше: что ждёт белгородцев в 2026 году?

Среднемесячная зарплата работников к 2026 году должна вырасти на 18 тыс. рублей по сравнению с 2022 годом. Так, в прошлом году зарплата сотрудников составляла 50 550 рублей, в 2023 году — 55 604,3 рубля. Предполагается, что в 2024 году средняя заработная плата повысится до 59 988,4 рубля, в 2025 году — до 64 602,3 рубля и в 2026 году — до 68 581,3 рубля.