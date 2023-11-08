Работников станет меньше, а зарплата будет больше: что ждёт белгородцев в 2026 году?

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В документе говорится, что в Белгороде среднесписочная численность работников организаций в 2022 году составила 154 078 человек. На этот год показатель оценивают в 153 301 человека. В 2024 году цифра может достигнуть 153 391, в 2025 году — 152 691, в 2026 году — 152 955.
Среднемесячная зарплата работников к 2026 году должна вырасти на 18 тыс. рублей по сравнению с 2022 годом. Так, в прошлом году зарплата сотрудников составляла 50 550 рублей, в 2023 году — 55 604,3 рубля. Предполагается, что в 2024 году средняя заработная плата повысится до 59 988,4 рубля, в 2025 году — до 64 602,3 рубля и в 2026 году — до 68 581,3 рубля.
Если фонд начисляемой зарплаты работников организаций в прошлом и этом году составлял 93 млн 463 тыс. рублей и 102 млн 290 тыс. рублей соответственно, то к 2026 году сумма должна достигнуть 125 млн 878 тыс. рублей.