Продержался в холодной воде 100 минут: белгородский врач — о пользе закаливания

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В ходе интервью о полезных привычках в сезон простуд и ОРВИ врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики привёл пример того, как закаливание может повлиять на организм. Хотя мнения специалистов в этом вопросе неоднозначны — кто рекомендует закаливание для повышения иммунитета, а кто считает это очередным мифом, — Алексей Воротников рассказал об особом случае из соседнего региона.
По словам врача, обычный человек в воде с температурой около +10 градусов теряет сознание в течение часа. Но в Воронеже был один рекордсмен, который продержался в воде с температурой +1 градус целых 100 минут. Его зовут Владимир Дадакин, и он занимался закаливанием всю жизнь.
«Делаем вывод — если его тренировки по закаливанию позволили ему не заболеть, то смысл закаливания всё-таки есть. Закалённый человек уже защищён от переохлаждения»
Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Что делать, если всё-таки появились первые симптомы простуды или ОРВИ и почему не стоит сразу сбивать температуру тела — читайте в полном материале.