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Закаливание

Продержался в холодной воде 100 минут: белгородский врач — о пользе закаливания

8 ноября 2023, 08:15
Фото: 1MI
Закаливание

Врач из белгородского центра рассказал об уникальном результате закаливания

Помогает закаливание укрепить иммунитет или нет — об этом много дискутируют специалисты — врачи, тренеры, иммунологи. Как низкие температуры влияют на организм и помогут ли сделать его устойчивее к заболеваниям — рассказал врач общей практики.

В ходе интервью о полезных привычках в сезон простуд и ОРВИ врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики привёл пример того, как закаливание может повлиять на организм. Хотя мнения специалистов в этом вопросе неоднозначны — кто рекомендует закаливание для повышения иммунитета, а кто считает это очередным мифом, — Алексей Воротников рассказал об особом случае из соседнего региона.

По словам врача, обычный человек в воде с температурой около +10 градусов теряет сознание в течение часа. Но в Воронеже был один рекордсмен, который продержался в воде с температурой +1 градус целых 100 минут. Его зовут Владимир Дадакин, и он занимался закаливанием всю жизнь.

«Делаем вывод — если его тренировки по закаливанию позволили ему не заболеть, то смысл закаливания всё-таки есть. Закалённый человек уже защищён от переохлаждения»
Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Что делать, если всё-таки появились первые симптомы простуды или ОРВИ и почему не стоит сразу сбивать температуру тела — читайте в полном материале.

Всех спасёт ЗОЖ: белгородский врач — о полезных привычках в сезон простуд и ОРВИ
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#Белгородская область#Здоровье#Орви#Эксклюзив#Простуда#Белгород#Иммунитет#Закаливание#Екатерина Никулина
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