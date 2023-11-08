Продержался в холодной воде 100 минут: белгородский врач — о пользе закаливания

В ходе интервью о полезных привычках в сезон простуд и ОРВИ врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики привёл пример того, как закаливание может повлиять на организм. Хотя мнения специалистов в этом вопросе неоднозначны — кто рекомендует закаливание для повышения иммунитета, а кто считает это очередным мифом, — Алексей Воротников рассказал об особом случае из соседнего региона.