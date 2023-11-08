От стяжки пола до банкротства? Спа-комплекс «Белогорье» в зоне риска из-за долга

Проблемы у комплекса, судя по всему, начались уже давно: в декабре 2021 года «Белогорье» выставили на продажу за 300 млн рублей. Сама же организация работает в Белгороде с 2013 года. Её руководитель — Максим Малышев, а бенефициар — Яна Хтей, жена Тараса Хтея и дочь Геннадия Шипулина. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка компании в 2022 году составила 22 млн, чистая прибыль — 6 млн рублей.