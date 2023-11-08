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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Спа-комплекс «Белогорье» жены олимпийского чемпиона получил банкротный иск

От стяжки пола до банкротства? Спа-комплекс «Белогорье» в зоне риска из-за долга

8 ноября 2023, 13:07
Фото: 1MI

Спа-комплекс «Белогорье» жены олимпийского чемпиона получил банкротный иск

Оздоровительный спа-комплекс «Белогорье» Яны Хтей до этого проиграл суд подрядчику «Строй Билд» и задолжал последнему 3,3 млн рублей. 7 ноября предприниматель Аслан Машуков направил в Арбитражный суд Белгородской области адресованный «Белогорью» банкротный иск.

Сумма требований по иску аналогична сумме долга — 3,3 млн рублей. ИП Аслан Машуков также является правопреемником компании «Строй Билд», ранее судившейся с ООО «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье».

При этом изначально в суд пошёл комплекс: именно он обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Строй Билд» и попросил взыскать задолженность по договору подряда в виде понесённых расходов по изготовлению стяжки пола и изготовлению новой в размере 5 млн рублей.

Договор подряда между компаниями был заключен в 2021 году. Согласно нему было необходимо выполнить работы по внутренней и внешней отделке ресторана в районе улицы Волчанской. У заказчика на время приёмки возникли претензии к качеству работ: «Строй Билд» претензии отрицал и утверждал, что недостатки выполненных работ не подтверждены доказательствами.

По итогу суд провёл экспертизу и пришёл к выводу, что все указанные недостатки, перечисленные в претензии, являются несущественными и устранимыми.

Из документов суда следует, что оздоровительный спа-комплекс Белогорье» выплатил по договору 7 млн рублей, а подрядчик выполнил работы на 10 млн рублей. В конце концов суд удовлетворил требования ИП Машукова («Строй Билд») и взыскал со спа-комплекса сумму долга в размере 3,3 млн рублей.

Проблемы у комплекса, судя по всему, начались уже давно: в декабре 2021 года «Белогорье» выставили на продажу за 300 млн рублей. Сама же организация работает в Белгороде с 2013 года. Её руководитель — Максим Малышев, а бенефициар — Яна Хтей, жена Тараса Хтея и дочь Геннадия Шипулина. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка компании в 2022 году составила 22 млн, чистая прибыль — 6 млн рублей.

Подрядчик выиграл суд у спа-комплекса «Белогорье» по отделочным работам в ресторане
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