От стяжки пола до банкротства? Спа-комплекс «Белогорье» в зоне риска из-за долга

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сумма требований по иску аналогична сумме долга — 3,3 млн рублей. ИП Аслан Машуков также является правопреемником компании «Строй Билд», ранее судившейся с ООО «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье».
При этом изначально в суд пошёл комплекс: именно он обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Строй Билд» и попросил взыскать задолженность по договору подряда в виде понесённых расходов по изготовлению стяжки пола и изготовлению новой в размере 5 млн рублей.
Договор подряда между компаниями был заключен в 2021 году. Согласно нему было необходимо выполнить работы по внутренней и внешней отделке ресторана в районе улицы Волчанской. У заказчика на время приёмки возникли претензии к качеству работ: «Строй Билд» претензии отрицал и утверждал, что недостатки выполненных работ не подтверждены доказательствами.
По итогу суд провёл экспертизу и пришёл к выводу, что все указанные недостатки, перечисленные в претензии, являются несущественными и устранимыми.
Из документов суда следует, что оздоровительный спа-комплекс Белогорье» выплатил по договору 7 млн рублей, а подрядчик выполнил работы на 10 млн рублей. В конце концов суд удовлетворил требования ИП Машукова («Строй Билд») и взыскал со спа-комплекса сумму долга в размере 3,3 млн рублей.
Проблемы у комплекса, судя по всему, начались уже давно: в декабре 2021 года «Белогорье» выставили на продажу за 300 млн рублей. Сама же организация работает в Белгороде с 2013 года. Её руководитель — Максим Малышев, а бенефициар — Яна Хтей, жена Тараса Хтея и дочь Геннадия Шипулина. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка компании в 2022 году составила 22 млн, чистая прибыль — 6 млн рублей.