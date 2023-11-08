Новогодняя благотворительная акция «Я — молодец» проходит в Валуйской больнице

«Несмотря на то, что ты взрослый человек, сам начинаешь улыбаться. Потому что всем нам очень важно чувствовать, что ты — молодец! А маленьким пациентам это жизненно необходимо — знать, что они молодцы, верить в себя, свои силы и радоваться жизни. Это очень важно — помогать детям верить в сказку и получать положительные эмоции», — сказал Виктор Кривошеев, управляющий банка в Белгородской области, вице-президент.