Новогодняя благотворительная акция «Я — молодец» проходит в Валуйской больнице

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Акция проходит в рамках благотворительной программы «Мир без слез», благодаря которой в этом году детская поликлиника Валуйской центральной районной больницы получила оборудование для офтальмологического, стоматологического, лор-кабинетов, а также визуализаторы вен, компьютеры и оргтехнику.
Новогодняя почта работает два месяца. Под Новый год все участники акции получат подарки, развивающие их увлечения. А вместе с роботом Айтишей дети смогут в игровой форме получить базовые знания по финансовой грамотности. Кроме того, автору каждого письма придет приглашение в онлайн-сообщество единомышленников во главе со знаменитостью — спортсменом, музыкантом, продюсером или блогером. Лидер сообщества проведет для участников акции онлайн мастер-класс по своему профилю, на котором поделится секретами мастерства и расскажет, как стать профессионалом в своем деле.
«Несмотря на то, что ты взрослый человек, сам начинаешь улыбаться. Потому что всем нам очень важно чувствовать, что ты — молодец! А маленьким пациентам это жизненно необходимо — знать, что они молодцы, верить в себя, свои силы и радоваться жизни. Это очень важно — помогать детям верить в сказку и получать положительные эмоции», — сказал Виктор Кривошеев, управляющий банка в Белгородской области, вице-президент.
Акция «Я — молодец» проходит в 12 больницах-партнерах 11 городах: Ангарск (Иркутская область), Астрахань, Валуйки (Белгородская область), Курчатов (Курская область), Кызыл (Республика Тыва), Моздок (Республика Северная Осетия — Алания), Москва, Омск, Санкт-Петербург, Севастополь и Пермь.
«Чтобы ребенок выздоровел, нужен не только профессионализм врачей и современное медицинское оборудование, помогающее докторам. Очень важен позитивный настрой самих маленьких пациентов и их родителей. А для этого очень нужны положительные эмоции, яркие впечатления, вера в себя и в сказку. Акция „Я — молодец“ помогает в этом детям», — отметил главный врач Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков.
Справка:
Программа «Мир без слез» помогает оснащать медицинские учреждения необходимым оборудованием уже 20 лет. За это время программа сотрудничала с 190 медицинским центрами в 79 субъектах России. В 2023 году в программе впервые приняла участие Валуйская ЦРБ.