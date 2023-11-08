Национальный рекламный форум: Организаторы представили деловую программу события

О том, как можно использовать актуальные методики и инструменты при разработке качественной бренд-платформы, расскажут эксперты — участники главной стратегической сессии. Все присутствующие на мероприятии также узнают о причине, по которой вклады в собственный бренд сейчас настолько актуальны для агентств. Кроме того, в ходе сессии будут рассматриваться ключевые тренды в медиапотреблении, становящиеся двигателем развития новых форматов взаимодействия.