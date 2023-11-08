Национальный рекламный форум: Организаторы представили деловую программу события

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) предоставила информацию, что совокупный объем рекламного рынка в средствах распространения составил за первые шесть месяцев текущего года более 315 млрд руб. Это на 19% превышает показатели за аналогичный период докризисного 2021 года и на 27% — показатели за первое полугодие минувшего года.
Эти данные говорят о том, что даже в условиях кризиса в рекламном бизнесе России сохранялась стабильность, а затем игроки рынка смогли сосредоточиться на преодолении его последствий.
На главной стратегической сессии форума участники будут обсуждать эффективные методы развития сферы рекламы. Также в ходе мероприятия будут обозначены темпы роста в переходный экономический период. Об этом пишет novostivolgograda.ru.
Слоган события этого года — «Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика» — стал своего рода реперной точкой в выстраивании процессов эффективного взаимодействия участников рынка между собой. Присутствие на рынке сильных брендов, необходимых для развития различных сфер экономики, определяется в рамках новой экономической повестки.
О том, как можно использовать актуальные методики и инструменты при разработке качественной бренд-платформы, расскажут эксперты — участники главной стратегической сессии. Все присутствующие на мероприятии также узнают о причине, по которой вклады в собственный бренд сейчас настолько актуальны для агентств. Кроме того, в ходе сессии будут рассматриваться ключевые тренды в медиапотреблении, становящиеся двигателем развития новых форматов взаимодействия.
По словам Валентина Смолякова, модератора дискуссии, первого вице-президента АКАР, благодаря прошлогоднему форуму удалось понять, что бренды вкладывают средства в свое продвижение, невзирая на все волнения, происходящие внутри отрасли. Ввиду крупных социально-экономических перемен, затронувших общество, рекламному рынку необходимо отыскать и эффективно использовать возможности, диктуемые новой бизнес-реальностью. Фазы кризиса в истории существовали испокон веков, неизбежно они возникнут и в будущем. Приняв этот факт как должное, нужно научиться перестраиваться. На главной стратегической сессии НРФ’7 будет найдено верное направление, которого нужно будет придерживаться всем игрокам рынка.
НРФ в 2023 году станет частью официальной программы Юбилейной недели рекламы, которая пройдет с 13 по 17 ноября в Москве. Регистрация на деловую программу НРФ’7 доступна на сайте.
В роли информационного партнера НРФ выступает медиахолдинг 1MI.