МСП Банк начал выдавать экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Уточняется, что речь идет в том числе о программах льготного финансирования, по которым до 30 ноября 2023 года доступна ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.
По словам генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, при оформлении заявки большая часть сведений о заемщике подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ. Все это сокращает время на заполнения данных и оптимизирует скоринг на стороне банка.
«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной», — добавил Исаевич.
Предприниматели получили хорошую возможность привлечь финансирование по ставкам, существенно ниже рыночных, в максимально сжатые сроки. Об этом заявил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
«При этом мы не взымаем никакие дополнительные комиссии, получить деньги можно без залога и поручительств на расчетный счет любого российского банка», — подчеркнул он.
МСП Банк осуществляет поддержку бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выполнение программы курирует первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.