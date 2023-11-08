МСП Банк начал выдавать экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

По словам генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, при оформлении заявки большая часть сведений о заемщике подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ. Все это сокращает время на заполнения данных и оптимизирует скоринг на стороне банка.