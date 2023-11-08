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МСП Банк начал выдавать экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

МСП Банк начал выдавать экспресс-кредиты до 8 млн рублей по одному документу

8 ноября 2023, 08:25
Фото: 1MI
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, изменил условия получения льготных кредитов на развитие бизнеса. Теперь оформить любой экспресс-кредит до 8 млн рублей можно только по одному документу — паспорту гражданина РФ.

Уточняется, что речь идет в том числе о программах льготного финансирования, по которым до 30 ноября 2023 года доступна ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.

По словам генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, при оформлении заявки большая часть сведений о заемщике подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ. Все это сокращает время на заполнения данных и оптимизирует скоринг на стороне банка.

«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной», — добавил Исаевич.

Предприниматели получили хорошую возможность привлечь финансирование по ставкам, существенно ниже рыночных, в максимально сжатые сроки. Об этом заявил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

«При этом мы не взымаем никакие дополнительные комиссии, получить деньги можно без залога и поручительств на расчетный счет любого российского банка», — подчеркнул он.

МСП Банк осуществляет поддержку бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выполнение программы курирует первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.

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