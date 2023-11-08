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Белгородский «БелЗНАК» снова пытается запустить работу в Курске

Моя попытка номер два: белгородский «БелЗНАК» пытается возобновить работу в Курске

8 ноября 2023, 11:40
Фото: 1MI

Белгородский «БелЗНАК» снова пытается запустить работу в Курске

Владелец нескольких ООО с одинаковым названием Дмитрий Кабалин уже имел предприятие в Курске, но компания обанкротилась.

Ранее стало известно, что управление федеральной налоговой службы по Белгородской области обратилось в суд. Ответчиком по делу выступила компания «БелЗНАК», которая задолжала 80 млн рублей и теперь рискует стать банкротом. Позже стало известно, что иск от налоговой не приняли из-за нарушения процедуры подачи, информации о новых требованиях налоговиков нет. Выступали истцами с требованиями о банкротстве ещё две компании, но и их обращения не дошли до рассмотрения в арбитраже.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «БелЗНАК» зарегистрирована в 2007 году в Ракитянском районе. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Кабалин. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 20 млн рублей.

В текущем году компания выступала в качестве ответчика по 18 судебным делам. Общая сумма исков превысила 157 млн рублей. При этом ещё одно дело рассматривали в суде, в котором «БелЗНАК» был в качестве истца. Всего за 10 лет фирма участвовала в 112 делах, из которых 102 завершено.

Примечательно, что 23 октября в Курске зарегистрировали фирму «БелЗНАК», которая также занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. В этой компании руководителем, владельцем и бенефициаром также является Дмитрий Кабалин.

Однако это уже не первый «БелЗНАК», который регистрировали в Курске. Компанию с таким же названием учредили в Курске в 2006 году. Она занималась производством изделий из бетона для использования в строительстве. В 2010 году предприятие принадлежало Мире Кабалиной. В 2011 году им владели Владимир Гальцов и фирма «БелЗНАК-подрядчик». Однако в 2016-м юрлицо исключили из ЕГРЮЛ в качестве недействующего.

Ликвидировали вследствие банкротства в 2020 году и фирму «БелЗНАК» в Белгороде по производству красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик. Одним из совладельцев фирмы в 2010 году был Дмитрий Кабалин. Ему принадлежало 25% доли в УК организации.

А ещё Кабалин является владельцем организации «БелЗНАК» в Крыму, фирм «БелЗНАК» и «Старый гараж» в Борисовском районе, а также совладельцем (70% в УК) компании «БелЗНАК-Прохоровка». Последняя фирма зарегистрирована в Белгороде в 2011 году и занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Ещё 30% доли в УК организации числятся за Мирой Кабалиной. За 10 лет существования компания участвовала в 149 судебных арбитражных делах.

Что касается фирмы «БелЗНАК» в Борисовском районе, её учредили в 2014 году. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Кабалин. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 1,1 млн рублей.

А организация «БелЗНАК» в Крыму работает с 2021 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин. В 2022 году предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 31,2 млн рублей.

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