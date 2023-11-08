Моя попытка номер два: белгородский «БелЗНАК» пытается возобновить работу в Курске

Однако это уже не первый «БелЗНАК», который регистрировали в Курске. Компанию с таким же названием учредили в Курске в 2006 году. Она занималась производством изделий из бетона для использования в строительстве. В 2010 году предприятие принадлежало Мире Кабалиной. В 2011 году им владели Владимир Гальцов и фирма «БелЗНАК-подрядчик». Однако в 2016-м юрлицо исключили из ЕГРЮЛ в качестве недействующего.