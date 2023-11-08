Гонконгский грипп пришёл в Россию: что известно о заболевании?

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Пермском крае, на Камчатке, Сахалине, в Амурской и в Тюменской областях зафиксировали случаи гонконгского гриппа. Инфекция поражает слизистую носа и ротоглотки и может вызвать опасные воспалительные процессы и осложнения.
Пандемия гонконгского гриппа уже была в 1968 году. Вирус развивается стремительно и зачастую требует длительного лечения. В тот раз грипп распространился в азиатских странах, США, Австралии, некоторых странах Африки. Были случаи заболевания на территории нынешней России, пишет издание.
Биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова пояснила, что в те годы произошло сразу несколько серьёзных мутаций, поэтому иммунитета к указанному гриппу не было ни у кого. Летальность составляла 0,2% — для гриппа это довольно много.
Повторная вспышка гонконгского гриппа произошла в 2016–2017 годах. Остановить пандемию удалось благодаря вакцине. В этом году ситуация может осложниться из-за того, что возможна «тридемия», то есть тройная эпидемия вирусов. Речь о ковиде, гриппе группы А и так называемых синтициальных вирусах. Однако некоторые эксперты считают, что дело до пандемии не дойдёт.
Распознать гонконгский грипп можно, потому что он уже знаком медикам. С ним они встречаются раз в несколько лет. Как и остальные гриппы, он достаточно заразен. В основном он несёт опасность для пожилых из-за наличия других заболеваний.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн объяснил, что гонконгский грипп — заболевание не новое. Вакцина против него существует и действует против всех его компонентов. Также эксперт добавил, что смертность от этого вируса на текущий момент невысокая, а опасен он именно осложнениями у детей и пожилых.
Доктор медицинских наук Денис Иванов посоветовал не паниковать. По его словам, при наличии прививки человек вряд ли заболеет. Он также считает, что пандемию гриппа не объявят, поскольку вспышки локальные.