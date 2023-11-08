«Единая Россия» и «Защитники Отечества» совместно поддержат участников СВО

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Помощь фонда может потребоваться на этапе согласования законопроектов с различными ведомствами, отметил Андрей Турчак. Он рассказал, что сейчас группа работает над тем, чтобы участникам СВО предоставлялся бесплатный проезд до пункта прохождения военно-врачебной комиссии и в обратном направлении, передает rostovgazeta.ru.
Отдельное внимание фонда требуется уделить законодательным инициативам, которые связаны с государственным страхованием добровольцев, жилищными выплатами семьям погибших бойцов, а также с сохранением рабочих мест в госструктурах для контрактников и мобилизованных. Об этом рассказал Дмитрий Вяткин, представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции «Единая Россия».
«Речь идёт о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошёл первое чтение, и теперь мы ждём поправок от правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы ещё не вышли, хотя одобрение комитета уже есть», — сообщил Дмитрий Вяткин.
Секретарь генсовета ЕР рассказал о работе группы по таким направлениям, как протезирование и реабилитация. В частности, он подчеркнул, что обеспечение бойцов протезами сопряжено с рядом сложностей. Например, приходится в ручном режиме решать задачи разработки и лицензирования протезов, а также вопросы абилитации. Около 20 разных структур привлечено к решению этой проблемы, не хватает слаженности в их действиях.
Как подчеркнула Анна Цивилева, необходимо, чтобы услуги по протезированию, реабилитации и абилитации стали взаимосвязанными.
Так, при протезировании должны учитываться индивидуальные особенности пациента. Эта услуга должна сопровождаться обязательной медицинской реабилитацией. Председатель фонда считает, что список и объем медпомощи для пациентов, нуждающихся в протезировании, нужно закрепить в специальных стандартах.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в октябре направил доклад президенту об итогах работы группы по вопросам СВО. Кроме этого, доклад содержал предложения, направленные на расширение мер поддержки участников СВО. В числе этих инициатив — право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения, бесплатный проезд для бойцов к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, сохранение телефонных номеров за военнослужащими, даже если абоненты не пользуются ими продолжительное время. Кроме этого, для семей погибшего участника спецоперации предлагается ввести единовременные региональные выплаты по месту его жительства. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU. Еще одна законодательная инициатива касается усовершенствования системы перевозки участников боевых действия с ограниченными возможностями передвижения.