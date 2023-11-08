«Единая Россия» и «Защитники Отечества» совместно поддержат участников СВО

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в октябре направил доклад президенту об итогах работы группы по вопросам СВО. Кроме этого, доклад содержал предложения, направленные на расширение мер поддержки участников СВО. В числе этих инициатив — право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения, бесплатный проезд для бойцов к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, сохранение телефонных номеров за военнослужащими, даже если абоненты не пользуются ими продолжительное время. Кроме этого, для семей погибшего участника спецоперации предлагается ввести единовременные региональные выплаты по месту его жительства. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU. Еще одна законодательная инициатива касается усовершенствования системы перевозки участников боевых действия с ограниченными возможностями передвижения.