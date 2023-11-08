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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Дети

«Должны быть готовы»: Гладков анонсировал учения по эвакуации белгородских детей

8 ноября 2023, 06:28
Фото: Midjourney
Дети

Тренировки по эвакуации детей проведут в детской больнице Белгорода

Учения проведут в среду. Организуют их станция скорой помощи и детская областная больница. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Сегодня, 8 ноября, региональная станция скорой помощи вместе с детской областной больницей проведёт тренировки по эвакуации детей. Мероприятие состоится в рамках учений по гражданской обороне.

Глава региона надеется, что такие навыки не пригодятся, однако нужно быть готовым ко всему.

Мы должны быть готовы к самым сложным, самым кризисным ситуациям. Надеюсь, что они, конечно, не пригодятся на практике, но навык сформирован должен быть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В детских садах и школах проводятся учения и тренировки по безопасности. При этом не обошлось и без проблем: о них рассказал министр образования Андрей Милёхин.

Отметим, что в начале октября во всех муниципалитетах Белгородской области проводили учения по гражданской обороне среди власти, спецслужб и госорганизаций. На тренировки уделялся один день, занятия проходили с 06:00 до 18:00.

Учения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской области
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#Белгородская область#Учения#Новости Белгорода#Эвакуация людей#Детская областная больница#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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