«Должны быть готовы»: Гладков анонсировал учения по эвакуации белгородских детей

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Сегодня, 8 ноября, региональная станция скорой помощи вместе с детской областной больницей проведёт тренировки по эвакуации детей. Мероприятие состоится в рамках учений по гражданской обороне.
Глава региона надеется, что такие навыки не пригодятся, однако нужно быть готовым ко всему.
Мы должны быть готовы к самым сложным, самым кризисным ситуациям. Надеюсь, что они, конечно, не пригодятся на практике, но навык сформирован должен быть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В детских садах и школах проводятся учения и тренировки по безопасности. При этом не обошлось и без проблем: о них рассказал министр образования Андрей Милёхин.
Отметим, что в начале октября во всех муниципалитетах Белгородской области проводили учения по гражданской обороне среди власти, спецслужб и госорганизаций. На тренировки уделялся один день, занятия проходили с 06:00 до 18:00.