Десятки тысяч: на сколько для белгородцев подорожали автомобили «Лада»?

Цены поднялись почти на все модели Lada, кроме базовых комплектаций седана и лифтбэка Granta, седана Vesta, а также внедорожника Niva Legend. По данным мониторинга прайс-листов производителя от «Автоновости дня», не базовые версии седана и лифтбэка Lada Granta подорожали на 64 000 рублей, универсал Lada Granta Cross — на 79 000 рублей, Granta Drive Active — на 84 000 рублей. Седаны Lada Vesta и Vesta Cross стали стоить на 83-91 тысячи дороже. Трёхдверная Lada Niva Legend подорожала на 85 000, Niva Bronto — на 86 000 рублей. А вот разница между старым и новым ценником на Niva Travel перевалила за сотню тысяч — автомобиль подорожал на 106 000 рублей.