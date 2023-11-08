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Published Сегодня, 14:14

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Updated Сегодня, 14:17

Колесо автомобиля

Десятки тысяч: на сколько для белгородцев подорожали автомобили «Лада»?

8 ноября 2023, 14:14
Фото: Midjourney
Колесо автомобиля

У белгородского дилера «Лады» выросли цены на автомобили

Со 2 ноября «АвтоВАЗ» резко поднял цены на автомобили модели Lada. Бел.Ру обратились к белгородскому дилеру, чтобы узнать, подорожают ли машины там.

В отделе продаж Лада Центр Белгород нам ответили достаточно сухо — цены на автомобили действительно поднимутся и ровно на столько, на сколько по всей стране. А за подробностями нас послали «в гугл». Что ж, мы пошли, и вот что узнали.

Цены поднялись почти на все модели Lada, кроме базовых комплектаций седана и лифтбэка Granta, седана Vesta, а также внедорожника Niva Legend. По данным мониторинга прайс-листов производителя от «Автоновости дня», не базовые версии седана и лифтбэка Lada Granta подорожали на 64 000 рублей, универсал Lada Granta Cross — на 79 000 рублей, Granta Drive Active — на 84 000 рублей. Седаны Lada Vesta и Vesta Cross стали стоить на 83-91 тысячи дороже. Трёхдверная Lada Niva Legend подорожала на 85 000, Niva Bronto — на 86 000 рублей. А вот разница между старым и новым ценником на Niva Travel перевалила за сотню тысяч — автомобиль подорожал на 106 000 рублей.

Одной из причин такого подорожания назвали переход на «ряд импортонезависимых узлов». Об этом газета.ru сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Напомним, в августе президент Владимир Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на отечественные автомобили. Позже был опубликован список приоритетных для этих целей авто, среди них бренд Lada и его модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. А вчера издание РБК сообщило, какие машины уже приобретают для чиновников в ЦФО: самыми популярными моделями стали Lada Granta, Niva Travel и УАЗ.

Белгородские чиновники постепенно пересаживаются на «Ладу Гранту»?
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