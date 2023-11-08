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Белгород

Чиновники спрогнозировали уменьшение населения Белгорода к 2026 году

8 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Белгород

За год население в Белгороде сократилось на 6,6 тыс. человек

Мэрия Белгорода опубликовала прогноз социально-экономического развития города. Согласно прогнозу, население областного центра будет снижаться. К 2026 году количество жителей может сократиться на 7 тыс. человек по сравнению с 2023 годом.

Население Белгорода за три года может уменьшится на 7 тыс. человек. Это следует из прогноза социально-экономического развития года.

Согласно документу, среднегодовая численность населения в 2022 году составила 337,2 тыс. человек. В 2023 году оно, по оценкам, снизится до 332,5 тыс. человек. По прогнозу в 2024 году население города составит 329,8 тыс. человек, в 2025 и 2026 годах — 327,5 тыс. и 325,5 тыс. соответственно.

Как сообщается, численность населения на 1 января 2023 года равнялась показателю в 333 931 человека — на 6637 жителей меньше, чем по состоянию на 1 января 2022 года. По оценке 2023 года рождаемость прогнозируется ниже уровня 2022 года, поскольку за первые пять месяцев текущего года родившихся было на 50 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако при этом прогнозируется рост коэффициента до 7,1 родившихся на 1 тыс. населения.

Также, согласно прогнозу, ожидается снижение смертности. В январе–мае 2023 года зарегистрировали на 285 умерших меньше, чем в январе–мае 2022 года. Но прогнозируется увеличение коэффициента смертности из-за общего снижения численности населения.

Естественная убыль в Белгороде составила 787 человек. Коэффициент равняется 5,7 на 1 тыс. человек. Миграционная убыль в первые пять месяцев года составила 1028 человек. В областной центр за это время приехали 4614 человек, а уехали 5642.

В Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность
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#Белгородская область#Население#Новости Белгорода#Прогноз#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых
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