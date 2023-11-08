Чиновники спрогнозировали уменьшение населения Белгорода к 2026 году

Как сообщается, численность населения на 1 января 2023 года равнялась показателю в 333 931 человека — на 6637 жителей меньше, чем по состоянию на 1 января 2022 года. По оценке 2023 года рождаемость прогнозируется ниже уровня 2022 года, поскольку за первые пять месяцев текущего года родившихся было на 50 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако при этом прогнозируется рост коэффициента до 7,1 родившихся на 1 тыс. населения.