«Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова

Белгородец рассказал о негативном опыте посещения вебинара Аяза Шабутдинова

К персоне Аяза Шабутдинова сейчас приковано такое внимание, о котором бизнес-коуч ранее мог только мечтать. Причина — арест и обвинения в мошенничестве. А ведь ранее Шабутдинов «отметился» и в Белгороде: поговорили с участником его вебинара и выяснили, чем запомнилось обучение от блогера.

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