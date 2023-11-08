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Коллаж

«Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова

8 ноября 2023, 06:30
Фото: Bel.ru
Коллаж

Белгородец рассказал о негативном опыте посещения вебинара Аяза Шабутдинова

К персоне Аяза Шабутдинова сейчас приковано такое внимание, о котором бизнес-коуч ранее мог только мечтать. Причина — арест и обвинения в мошенничестве. А ведь ранее Шабутдинов «отметился» и в Белгороде: поговорили с участником его вебинара и выяснили, чем запомнилось обучение от блогера.

Белгородец Даниил увидел рекламу вебинара Аяза Шабутдинова в социальной сети. Объявлением молодой человек заинтересовался: участие в прямой линии с бизнес-коучем организаторы оценили в 500 рублей. Проходило мероприятие в «Мануфактуре» в 2020 году.

Помню, что я ушёл через полчаса. Вначале же он очень много рассказывал про своих «выпускников» и их бизнесы. Но ушёл я не из-за самого Аяза, а из-за людей, которые радостно ему аплодировали. Мне было страшно и неприятно.
Даниил

Дело в том, что, по словам Даниила, вместо обещанной прямой трансляции организаторы якобы показали записанное ранее выступление Шабутдинова.

Всех уверяли, что это прямой эфир, что это была трансляция, а по факту это просто была запись включена. Ведущие лгали и притворялись, что это прямой эфир. Все почему-то им верили и хлопали. Не знаю, почему этот момент все зрители пропустили, но ведущий как-то случайно оговорился, что Аяз вчера записывался, а сегодня мы уже смотрим. Это было сказано как-то очень завуалировано, но я обратил на это внимание.
Даниил

Белгородец также уверяет, что в видео был использован монтаж, что в условиях прямой трансляции невозможно либо очень дорого — «для какого-то вебинара вряд ли бы так тратились».

Из приятного — Даниил в подарок получил чек-лист книг по бизнесу, блокнот-задачник и ручку. Последняя «кончилась через три дня».

В группе во «ВКонтакте» «Like Центр Белгород | Бизнес сообщество» есть запись от 2020 года: всех желающих приглашали на четырёхчасовой интенсив для предпринимателей «Чит-Код». Вход — 500 рублей.

В этом мероприятии мы собрали весь опыт работы Аяза с более чем 400 стартапами в личном наставничестве. Он поделится лайфхаками, инструментами, фишками и методиками, которые дали результат у его учеников за последний год.
сообщество клуба Аяза Шабутдинова в Белгороде

Никаких отзывов в группе о мероприятии нет. Само сообщество выглядит заброшенным и неактивным, последний пост в нём выходил в январе этого года. На момент публикации он набрал 600 просмотров и ни одного «Лайка».

При этом в социальных сетях самой «Мануфактуры» никаких упоминаний Аяза нет.

Ранее в 2019 году центр «Мой бизнес» и департамент экономического развития совместно с «Like Центр Белгород», вдохновителем которого является Аяз Шабутдинов, организовали бизнес-курс для детей.

Основатель «Лайк Центра» Шабутдинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ему вменяются восемь эпизодов. Вину бизнес-тренер не признал: следствие же считает, что Аяз продавал тренинги по получению «сверхдохода», содержание которых не соответствовало рекламе.

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