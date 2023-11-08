«Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Белгородец Даниил увидел рекламу вебинара Аяза Шабутдинова в социальной сети. Объявлением молодой человек заинтересовался: участие в прямой линии с бизнес-коучем организаторы оценили в 500 рублей. Проходило мероприятие в «Мануфактуре» в 2020 году.
Помню, что я ушёл через полчаса. Вначале же он очень много рассказывал про своих «выпускников» и их бизнесы. Но ушёл я не из-за самого Аяза, а из-за людей, которые радостно ему аплодировали. Мне было страшно и неприятно.
Даниил
Дело в том, что, по словам Даниила, вместо обещанной прямой трансляции организаторы якобы показали записанное ранее выступление Шабутдинова.
Всех уверяли, что это прямой эфир, что это была трансляция, а по факту это просто была запись включена. Ведущие лгали и притворялись, что это прямой эфир. Все почему-то им верили и хлопали. Не знаю, почему этот момент все зрители пропустили, но ведущий как-то случайно оговорился, что Аяз вчера записывался, а сегодня мы уже смотрим. Это было сказано как-то очень завуалировано, но я обратил на это внимание.
Даниил
Белгородец также уверяет, что в видео был использован монтаж, что в условиях прямой трансляции невозможно либо очень дорого — «для какого-то вебинара вряд ли бы так тратились».
Из приятного — Даниил в подарок получил чек-лист книг по бизнесу, блокнот-задачник и ручку. Последняя «кончилась через три дня».
В группе во «ВКонтакте» «Like Центр Белгород | Бизнес сообщество» есть запись от 2020 года: всех желающих приглашали на четырёхчасовой интенсив для предпринимателей «Чит-Код». Вход — 500 рублей.
В этом мероприятии мы собрали весь опыт работы Аяза с более чем 400 стартапами в личном наставничестве. Он поделится лайфхаками, инструментами, фишками и методиками, которые дали результат у его учеников за последний год.
сообщество клуба Аяза Шабутдинова в Белгороде
Никаких отзывов в группе о мероприятии нет. Само сообщество выглядит заброшенным и неактивным, последний пост в нём выходил в январе этого года. На момент публикации он набрал 600 просмотров и ни одного «Лайка».
При этом в социальных сетях самой «Мануфактуры» никаких упоминаний Аяза нет.
Ранее в 2019 году центр «Мой бизнес» и департамент экономического развития совместно с «Like Центр Белгород», вдохновителем которого является Аяз Шабутдинов, организовали бизнес-курс для детей.
Основатель «Лайк Центра» Шабутдинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Ему вменяются восемь эпизодов. Вину бизнес-тренер не признал: следствие же считает, что Аяз продавал тренинги по получению «сверхдохода», содержание которых не соответствовало рекламе.