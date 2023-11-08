Больше 20 ударов: белгородка скончалась после смертельных побоев от возлюбленного

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
2 июня в частном доме в селе Нижние Пены Ракитянского района 34-летний мужчина выпивал со своей сожительницей. В этот момент между ними началась ссора, белгородец стал бить свою возлюбленную кулаками. Удары пришлись по животу, груди, рукам, ногам и голове.
Потерпевшая женщина скончалась спустя несколько дней у себя дома: в ночь с 6 на 7 июня. Причиной стали осложнения, вызванные повреждением внутренних органов.
В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствие собрало достаточную доказательную базу, материалы дела направили в суд для рассмотрения.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.