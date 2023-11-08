Больше 20 ударов: белгородка скончалась после смертельных побоев от возлюбленного

Белгородец сядет в тюрьму за избиение любимой до смерти

Происшествие случилось летом 2023 года в одном из сёл Ракитянского района. Сожители вместе выпивали, когда между ними случилась ссора, переросшая в избиение. Мужчине уже назначили наказание: он проведёт восемь лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном следкоме.