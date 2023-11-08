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Скорая помощь

Больше 20 ударов: белгородка скончалась после смертельных побоев от возлюбленного

8 ноября 2023, 14:43
Фото: 1MI
Скорая помощь

Белгородец сядет в тюрьму за избиение любимой до смерти

Происшествие случилось летом 2023 года в одном из сёл Ракитянского района. Сожители вместе выпивали, когда между ними случилась ссора, переросшая в избиение. Мужчине уже назначили наказание: он проведёт восемь лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном следкоме.

2 июня в частном доме в селе Нижние Пены Ракитянского района 34-летний мужчина выпивал со своей сожительницей. В этот момент между ними началась ссора, белгородец стал бить свою возлюбленную кулаками. Удары пришлись по животу, груди, рукам, ногам и голове.

Потерпевшая женщина скончалась спустя несколько дней у себя дома: в ночь с 6 на 7 июня. Причиной стали осложнения, вызванные повреждением внутренних органов.

В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствие собрало достаточную доказательную базу, материалы дела направили в суд для рассмотрения.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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#Белгородская область#Происшествия#Ракитянский район#Криминал#Погибла#Избил#Белгород#Александра Склярова
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