Белгородцы просят решить проблему с крышными котельными на Молодёжной

Белгородец сообщил Валентину Демидову, что в начале июня жителям МКД по улице Молодёжной обещали заменить нерабочие модули на крышных котельных и восстановить техническую документацию. По словам мужчины, в настоящий момент ничего из этого ещё не исполнено.