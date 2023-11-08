Белгородцы просят решить проблему с крышными котельными на Молодёжной

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Белгородец сообщил Валентину Демидову, что в начале июня жителям МКД по улице Молодёжной обещали заменить нерабочие модули на крышных котельных и восстановить техническую документацию. По словам мужчины, в настоящий момент ничего из этого ещё не исполнено.
Я приезжал на это собрание. Там УК брала на себя обязательства по восстановлению этих модулей. 80% сегодня восстановлено. Горячая вода и отопление есть. Жалоб пока не было. Там было два вопроса по восстановлению модулей. Второй вопрос по документации возникал. Мы сделали запросы, документы пока не найдены. Поручу встретиться с жителями, но они могут дополнительно заказать восстановление этой документации.
Валентин Демидов
По словам мэра проблема была с предыдущей управляющей компанией: «В прошлом году мы смогли провести безболезненно отопительный сезон. Сейчас эта УК уже потеряла лицензию».
Ранее мы уже сообщали о проблеме с крышными котельными по улице Молодёжной. Как рассказывал Бел.Ру белгородец Роман Пекшев, в домах в крышных котельных установлены старые модули, некоторые уже сломаны. Два дома делят одну крышную котельную.
В мэрии сообщали, что состояние оборудования в котельных оценивается как удовлетворительное. Что касается перевода этих домов на центральное отопление, то он возможен после согласия собственников каждого многоквартирного дома и определения источника финансирования.