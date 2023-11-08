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Белгородцы просят решить проблему с крышными котельными на Молодёжной

Белгородцы просят решить проблему с крышными котельными на Молодёжной

8 ноября 2023, 19:22
Фото: 1MI
Соответствующую тему подняли во время прямого эфира мэра. В начале июня жителям МКД на Молодёжной обещали заменить нерабочие модули и восстановить документацию по крышным котельным.

Белгородец сообщил Валентину Демидову, что в начале июня жителям МКД по улице Молодёжной обещали заменить нерабочие модули на крышных котельных и восстановить техническую документацию. По словам мужчины, в настоящий момент ничего из этого ещё не исполнено.

Я приезжал на это собрание. Там УК брала на себя обязательства по восстановлению этих модулей. 80% сегодня восстановлено. Горячая вода и отопление есть. Жалоб пока не было. Там было два вопроса по восстановлению модулей. Второй вопрос по документации возникал. Мы сделали запросы, документы пока не найдены. Поручу встретиться с жителями, но они могут дополнительно заказать восстановление этой документации.
Валентин Демидов

По словам мэра проблема была с предыдущей управляющей компанией: «В прошлом году мы смогли провести безболезненно отопительный сезон. Сейчас эта УК уже потеряла лицензию».

Ранее мы уже сообщали о проблеме с крышными котельными по улице Молодёжной. Как рассказывал Бел.Ру белгородец Роман Пекшев, в домах в крышных котельных установлены старые модули, некоторые уже сломаны. Два дома делят одну крышную котельную.

В мэрии сообщали, что состояние оборудования в котельных оценивается как удовлетворительное. Что касается перевода этих домов на центральное отопление, то он возможен после согласия собственников каждого многоквартирного дома и определения источника финансирования.

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#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Крышные котельные
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