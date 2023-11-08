Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Белгородской области снова увеличатся взносы на капремонт в многоквартирных домах. Соответствующая информация указана в постановлении правительства региона. Оно вступило в силу 6 ноября 2023 года.
Согласно документу, минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в МКД на территории области в 2024 году составит 10,48 рубля на квадратный метр общей площади. Эта сумма будет в тех домах, которые оборудованы лифтами. Если в доме их нет, то сумма равняется 10,25 рубля.
Взносы на капремонт в регионе растут уже как минимум три года. На 2023 год сумму для домов с лифтами определили в размере 10,01 рубля на квадратный метр в месяц, при отсутствии лифтов — 9,79 рубля.
Аналогичная ситуация была в 2022 году. Показатель для МКД с лифтами составлял 9,32 рубля в месяц на один «квадрат», а без лифтов — 9,12 рубля.