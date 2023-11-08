Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД

Согласно документу, минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в МКД на территории области в 2024 году составит 10,48 рубля на квадратный метр общей площади. Эта сумма будет в тех домах, которые оборудованы лифтами. Если в доме их нет, то сумма равняется 10,25 рубля.