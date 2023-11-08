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Капремонт

Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД

8 ноября 2023, 12:42
Фото: 1MI
Капремонт

Минимальные взносы на капремонт в МКД в Белгородской области вырастут

За квадратный метр для домов с лифтами придётся отдавать 10,48 рубля. Если подъёмника нет, то сумма составит 10,25 рубля, следует из постановления регионального правительства.

В Белгородской области снова увеличатся взносы на капремонт в многоквартирных домах. Соответствующая информация указана в постановлении правительства региона. Оно вступило в силу 6 ноября 2023 года.

Согласно документу, минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в МКД на территории области в 2024 году составит 10,48 рубля на квадратный метр общей площади. Эта сумма будет в тех домах, которые оборудованы лифтами. Если в доме их нет, то сумма равняется 10,25 рубля.

Взносы на капремонт в регионе растут уже как минимум три года. На 2023 год сумму для домов с лифтами определили в размере 10,01 рубля на квадратный метр в месяц, при отсутствии лифтов — 9,79 рубля.

Аналогичная ситуация была в 2022 году. Показатель для МКД с лифтами составлял 9,32 рубля в месяц на один «квадрат», а без лифтов — 9,12 рубля.

В Белгородской области с нового года вырастут взносы на капремонт
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#Белгородская область#Капремонт#Постановление#Взносы#Белгород#Наталья Корявых#Мкд
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