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Белгородский минздрав опять проиграл в суде в споре с мамой ребёнка-диабетика

Белгородский минздрав опять проиграл в суде в споре с мамой ребёнка-диабетика

8 ноября 2023, 09:24
Фото: Midjourney
Ведомство подало жалобу в первый кассационный суд общей юрисдикции. Заседание состоялось 30 октября.

В феврале жительница областного центра отсудила у регионального министерства здравоохранения деньги за покупку изделий и лекарств для ребёнка-диабетика. Из материалов дела следует, что прокурор Белгорода обратился в суд в интересах ребёнка-диабетика и попросил взыскать с регионального министерства здравоохранения 34 146,13 рубля, которые были потрачены на покупку необходимых медизделий и лекарств для несовершеннолетней.

По решению суда первой инстанции с минздрава взыскали требуемую сумму. Но ведомство подало апелляцию и просило отказать в удовлетворении заявленных требований.

Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда, проверив материалы дела, обсудив содержащиеся в апелляционной жалобе доводы, признало решение суда законным и обоснованным, а жалобу — не подлежащей удовлетворению.

Не согласившись с решением, 13 сентября текущего года минздрав обратился в первый кассационный суд общей юрисдикции. Дело рассматривали 30 октября. В итоге суд оставил жалобу белгородского ведомства без удовлетворения.

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