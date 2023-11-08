Белгородский минздрав опять проиграл в суде в споре с мамой ребёнка-диабетика

В феврале жительница областного центра отсудила у регионального министерства здравоохранения деньги за покупку изделий и лекарств для ребёнка-диабетика. Из материалов дела следует, что прокурор Белгорода обратился в суд в интересах ребёнка-диабетика и попросил взыскать с регионального министерства здравоохранения 34 146,13 рубля, которые были потрачены на покупку необходимых медизделий и лекарств для несовершеннолетней.