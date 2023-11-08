Белгородский минздрав опять проиграл в суде в споре с мамой ребёнка-диабетика

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В феврале жительница областного центра отсудила у регионального министерства здравоохранения деньги за покупку изделий и лекарств для ребёнка-диабетика. Из материалов дела следует, что прокурор Белгорода обратился в суд в интересах ребёнка-диабетика и попросил взыскать с регионального министерства здравоохранения 34 146,13 рубля, которые были потрачены на покупку необходимых медизделий и лекарств для несовершеннолетней.
По решению суда первой инстанции с минздрава взыскали требуемую сумму. Но ведомство подало апелляцию и просило отказать в удовлетворении заявленных требований.
Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда, проверив материалы дела, обсудив содержащиеся в апелляционной жалобе доводы, признало решение суда законным и обоснованным, а жалобу — не подлежащей удовлетворению.
Не согласившись с решением, 13 сентября текущего года минздрав обратился в первый кассационный суд общей юрисдикции. Дело рассматривали 30 октября. В итоге суд оставил жалобу белгородского ведомства без удовлетворения.