Белгородским детям будут выдавать продуктовые наборы, но есть нюанс

Белгородцев попытались обмануть по поводу выдачи продуктовых наборов для детей. В Сети опубликовали документ от якобы областного правительства, где указано, что школьникам до 13 лет из приграничных районов начнут выдавать продуктовые наборы. Об этом спрашивали белгородцы и интересовались, это «проделки мошенников» или нет.