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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

фото сгенерировано нейросетью

Белгородским детям будут выдавать продуктовые наборы, но есть нюанс

8 ноября 2023, 10:51
Фото: Kandinsky 2.2
фото сгенерировано нейросетью

Белгородцев попытались обмануть по поводу выдачи продуктовых наборов

В Сети опубликовали документ от якобы белгородского правительства, где указано, что детям из приграничья до 13 лет начнут выдавать продуктовые наборы. На самом деле это фейк, пишет Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».

Белгородцев попытались обмануть по поводу выдачи продуктовых наборов для детей. В Сети опубликовали документ от якобы областного правительства, где указано, что школьникам до 13 лет из приграничных районов начнут выдавать продуктовые наборы. Об этом спрашивали белгородцы и интересовались, это «проделки мошенников» или нет.

Однако этот документ фейковый. Во-первых, он не опубликован на сайте правительства Белгородской области. Во-вторых, постановления оформляются иначе. Также создатели «постановления» допустили ряд ошибок, в том числе грамматических.

Тем не менее белгородские власти действительно будут выдавать продуктовые наборы. Их должны получить 12 тыс. детей из 77 белгородских школ взамен бесплатного питания. Это касается учреждений, где обучение дистанционное. Вместе с тем в фейковом документе указано, что наборы получат 3,5 тыс. школьников.

Фейковый документ Фейковый документ
Фейковый документ
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Школьники#Белгород#Наталья Корявых#Фейк#Продуктовые наборы
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