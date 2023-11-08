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ВК "Белогорье"

Белгородские «львы» отметили тысячную игру в чемпионате России победой

8 ноября 2023, 07:14
Фото: vk.com/belogorievolley
ВК "Белогорье"

ВК «Белогорье» обыграл «Нову» из Новокуйбышевска

«Белогорье» провело тысячную игру в чемпионате России. Матч для белгородцев завершился победой, несмотря на то, что противник пытался сразу захватить инициативу. Подробности рассказали в пресс-службе волейбольного клуба.

ВК «Белогорье» провёл тысячную игру в чемпионате России. Матч с новокуйбышевской «Новой» завершился для «львов» победой, однако противник пытался сразу захватить инициативу.

«Нова» провела встречу после трёх домашних поражений. Гостям помогали в том числе ошибки белгородцев, которые проводили вторую игру за три дня. Однако в итоге матч завершился счётом 3:1 в пользу «львов».

«Белогорье» полностью доминировало во второй партии. Начало разгрому гостей положила серия силовых подач китайского доигровщика Чжана Цзининя. У «львов» 17 очков набрал Иван Подребинкин, Чжан Цзининь — 13, а Юрий Цепков — 11.

Как отметил связующий «Белогорья» Кирилл Чекмизов, он рад, что ему доверили отыграть этот матч. По словам волейболиста, ему понравились первые две партии. Белгородцы старались искать в игре лучшие моменты, но не забывали и про ошибки.

Старший тренер «львов» Леонид Кузнецов добавил, что «Нова» заставила в игре вернуть основной состав.

Интересная команда «Нова». Хочется её поблагодарить за борьбу, которую она навязала. Заставила нас вернуть основной состав и связующего. Ни для кого не секрет, что сложный чемпионат, плотный график, нужно давать игровой опыт и нашим молодым ребятам, которые могут набраться его исключительно на площадке.
Леонид Кузнецов, старший тренер «Белогорья»

Напомним, ведущий волейболист сборной Китая Чжан Цзининь приехал в РФ играть за «Белогорье» 16 октября. Добавим, что он — один из самых высоких доигровщиков мира: его рост составляет 207 см.

Ведущий волейболист сборной Китая приехал в РФ играть за «Белогорье»
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