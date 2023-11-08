Белгородец пожаловался на брошенную машину с украинскими номерами в центре города

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Как рассказал местный житель, на улице Попова в Белгорода уже долгое время стоит автомобиль с украинскими номера и спущенными шинами. Белгородец попросил Валентина Демидова решить вопрос с брошенным транспортом.
Есть определённая процедура. В данном случае она уже пройдена. Управа выявляет собственника, оставляет на лобовом стекле предупреждение. Потом выявляет ГИБДД, есть ли информация о собственнике. Если подтверждается, то собственнику даётся месяц на устранение транспорта. Если нет, то машина увозится на штрафплощадку.
Валентин Демидов
Также мэр добавил, что вопрос с брошенной машиной на Попова уже решился — транспорт убрали с улицы.
Ещё один вопрос об автомобиле задала мэру местная жительница. По словам женщины, две недели возле школы в городе стоит припаркованный автомобиль: «Учитывая реалии сегодняшних дней, хочется быть уверенным, что не происходит ничего плохого».
Валентин Демидов ответил, что вопрос с этой машиной уже решили: «Автомобиль приезжал и уезжал, он не был брошенным, есть собственник. С собственником переговорили, сейчас он там больше не паркуется».