11 — с замечаниями, три не приняли совсем: как белгородцы оценили капремонт в МКД

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, жители региона уже приняли 70 МКД. К 11 отремонтированным домам возникли вопросы, ещё три дома белгородцы не стали принимать совсем. В частности, в Губкине на улице Фрунзе местные жители приняли дом с замечаниями.