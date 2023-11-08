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Капремонт

11 — с замечаниями, три не приняли совсем: как белгородцы оценили капремонт в МКД

8 ноября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Капремонт

Белгородцы не приняли только три дома из отремонтированных 84

В этом году в регионе должны отремонтировать 214 многоквартирных домов. Общественные приёмки уже прошли в 84 из них. Приняли белгородцы 70 домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области в этом году должны отремонтировать 214 многоквартирных домов. В 84 уже прошли общественные приёмки.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, жители региона уже приняли 70 МКД. К 11 отремонтированным домам возникли вопросы, ещё три дома белгородцы не стали принимать совсем. В частности, в Губкине на улице Фрунзе местные жители приняли дом с замечаниями.

Я уверен, что подрядчик в ближайшее время их устранит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в Белгороде после капремонта жители и комиссия не приняли почти половину домов. Работы в областном центре велись на 88 объектах. По состоянию на 4 октября приняли всего десять.

В Белгороде после капремонта жители и комиссия не приняли почти половину домов
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#Белгородская область#Капремонт#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Мкд#Приёмка
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