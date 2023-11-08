11 — с замечаниями, три не приняли совсем: как белгородцы оценили капремонт в МКД

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Белгородской области в этом году должны отремонтировать 214 многоквартирных домов. В 84 уже прошли общественные приёмки.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, жители региона уже приняли 70 МКД. К 11 отремонтированным домам возникли вопросы, ещё три дома белгородцы не стали принимать совсем. В частности, в Губкине на улице Фрунзе местные жители приняли дом с замечаниями.
Я уверен, что подрядчик в ближайшее время их устранит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в Белгороде после капремонта жители и комиссия не приняли почти половину домов. Работы в областном центре велись на 88 объектах. По состоянию на 4 октября приняли всего десять.