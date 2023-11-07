Захваченную в Белгородской области американскую бронемашину выставят в музее

Из белгородского приграничья в Северную столицу попала машина БМП International MaxxPro американского производства. Она стала трофеем в конце мая, когда ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Грайворонский горокруг. В августе трофеи были представлены на передвижной выставке в Петербурге, пишет агентство.