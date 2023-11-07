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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

фото тематическое

Захваченную в Белгородской области американскую бронемашину выставят в музее

7 ноября 2023, 15:08
Фото: 1MI
фото тематическое

Трофейную технику ВСУ из Белгородской области привезли в музей в Санкт-Петербург

Боевая бронированная машина International MaxxPro американского производства попала в музей из Грайворонского горокруга. Её удалось захватить во время вторжения диверсантов на территорию белгородского приграничья, пишет ТАСС.
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Музей

Трофейную технику ВСУ, привезённую из Белгородской области, выставили в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Туда также привезли и другие экспонаты.

Из белгородского приграничья в Северную столицу попала машина БМП International MaxxPro американского производства. Она стала трофеем в конце мая, когда ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Грайворонский горокруг. В августе трофеи были представлены на передвижной выставке в Петербурге, пишет агентство.

Также в музей попала трофейная техника с Харьковского направления. Это БТР-3 и БТР-4 МВ, изготовленные харьковскими предприятиями. Экспонаты дополнят посвящённую истории СВО экспозицию вооружения военной техники. Она открылась в начале 2023 года.

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#Белгородская область#Музей#Санкт-петербург#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Бронемашина#СВО#Трофейная техника#БМП
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