Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Трофейную технику ВСУ, привезённую из Белгородской области, выставили в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Туда также привезли и другие экспонаты.
Из белгородского приграничья в Северную столицу попала машина БМП International MaxxPro американского производства. Она стала трофеем в конце мая, когда ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Грайворонский горокруг. В августе трофеи были представлены на передвижной выставке в Петербурге, пишет агентство.
Также в музей попала трофейная техника с Харьковского направления. Это БТР-3 и БТР-4 МВ, изготовленные харьковскими предприятиями. Экспонаты дополнят посвящённую истории СВО экспозицию вооружения военной техники. Она открылась в начале 2023 года.