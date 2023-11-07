За проезд передаём: как менялась стоимость проезда в Белгороде за последние 10 лет

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В России сейчас дорожает практически всё. Связано это как с курсом доллара, так и с геополитической обстановкой в целом. Растут цены на кофе, топливо, птицу. Но уже пять лет стабильной в Белгородской области остаётся стоимость проезда на автобусах — 20 рублей. Тем не менее, было время, когда перемещение на автобусе обходилось в два раза дешевле. Но обо всём по порядку.
Последний раз стоимость проезда повышали в 2018 году — с 15 рублей до привычных белгородцам 20. Тогда подорожание объяснили использованием небольших автобусов: оказалось, что нормативный тариф на одну поездку пассажира в городе на ПАЗе составляет 29 рублей 69 копеек, на КамАЗе — 30 рублей 3 копейки, на НефАЗе — 16 рублей 54 копейки, на ЛиАЗе — 15 рублей 17 копеек. Средневзвешенный тариф как раз и составил те самые 20 рублей по безналу. Но при оплате наличкой цена сейчас выше — 25 рублей.
Всего же тарифы выросли примерно на треть. При этом долгое время белгородцев приучали к оплате безналом: при использовании карты раньше списывали не 15 рублей, а всего десять. Валидаторы позже прижились — теперь они есть на каждом маршруте.
В целом же региону повезло: с 2008 года проезд дорожал всего четыре раза. Но подорожание это было весьма существенным: с восьми рублей стоимость поездки поднялась до двадцати. Происходило это всё на фоне роста доллара, но повышалась и средняя зарплата.
Стоимость проезда на автобусе: 8 рублей
Курс доллара: 25 рублей
Средняя зарплата белгородца: 15 431 рубль (по данным Белгородстата)
1 апреля 2008 года соответствующим постановлением цена проезда в городских автобусах была установлена новая цена — 8 рублей. Прежний существовавший с 2006 года тариф — 6 рублей.
Это были далёкие «сытые» нулевые: и пусть средняя зарплата кажется по нынешним меркам крайне небольшой, но и цены были куда ниже. Во многом из-за тогдашнего курса доллара — американская валюта стоила почти в четыре раза меньше, чем сейчас.
Стоимость проезда на автобусе: 10 рублей
Курс доллара: 30 рублей
Средняя зарплата белгородца: 15 143,2 рубля (по данным Белгородстата)
Проезд в Белгороде подорожал с началом нового десятилетия — до 10 рублей. Тарифы установили 23 октября постановлением правительства области № 344-пп «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом».
Средняя заработная плата практически не изменилась, а вот курс доллара слегка подрос — на пять рублей. Рост этот был всё ещё незначительный и не воспринимался как что-то серьёзное.
Стоимость проезда на автобусе: 15 рублей
Курс доллара: 32 рубля
Средняя зарплата белгородца: 25 817 рублей (по данным Белгородстата)
Вместе со значительным ростом показателя средней зарплаты выросла и стоимость проезда на транспорте — до 15 рублей. Согласно тексту постановления правительства, увеличение тарифов на пассажирские автобусные перевозки было обусловлено ростом цен на топливо, запасные части и материалы.
Доллар при этом сильно не подорожал, но относительно спокойные года подходили к концу: через четыре года случится Крым, а россияне узнают новое для многих слово «санкции».
Стоимость проезда на автобусе: 20 рублей
Курс доллара: 62 рубля
Средняя зарплата белгородца: 30 982 рубля (по данным Белгородстата)
С прошлого повышения цены за проезд прошло пять лет. Многое изменилось за этот срок: средняя зарплата стала гораздо выше и побила рекорд в Черноземье, обогнав всех соседей. Доллар тоже не отставал: с 2013 года он подрос в два раза, из-за чего подорожали многие товары.
В конце 2018 года подорожал и проезд в Белгороде — до 20 рублей за поездку. Позже, в 2019 году, он опять подорожал, но только при наличной оплате — до 25 рублей.
Стоимость проезда на автобусе: 20 рублей по безналу и 25 рублей наличными
Курс доллара: 93 рубля
Средняя зарплата белгородца: 54 391 рубль (по данным Белгородстата)
Вырос доллар, выросли зарплаты (номинально), а вот стоимость проезда не меняется уже пять лет. В прошлый раз очередное повышение произошло как раз по истечению аналогичного срока. Ждать ли опять? Время покажет, но пока о таких планах речи не шло. По крайней мере, в публичной сфере.
У соседей дела обстоят хуже, чем у нас. В Курске, например, стоимость одной поездки в городских автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 января этого года составляет 31 рубль наличными. При оплате картой традиционная скидка — 25 рублей.
В Воронеже проезд на автобусе стоит 26 рублей — картой и 28 рублей — наличными. Местные СМИ отмечают, что это решение ещё было «компромиссным».
В Липецке при оплате картой проездной тариф равен 27 рублей, наличными средствами — 32 рубля.
В Тамбове стоимость проезда в 2022 году выросла до 25 рублей за билет наличными, по безналу — до 23 рублей.
Таким образом, цены на проезд в Белгороде самые демократичные во всём Черноземье.