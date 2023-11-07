За проезд передаём: как менялась стоимость проезда в Белгороде за последние 10 лет

В России сейчас дорожает практически всё. Связано это как с курсом доллара, так и с геополитической обстановкой в целом. Растут цены на кофе, топливо, птицу. Но уже пять лет стабильной в Белгородской области остаётся стоимость проезда на автобусах — 20 рублей. Тем не менее, было время, когда перемещение на автобусе обходилось в два раза дешевле. Но обо всём по порядку.