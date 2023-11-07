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ВТБ стал лидером в рейтинге интернет-банков для бизнеса по версии Globus Consulting

ВТБ стал лидером в рейтинге интернет-банков для бизнеса по версии Globus Consulting

7 ноября 2023, 13:49
Фото: 1MI
Реклама. Банк ВТБ (ПАО). erid: LjN8K5TAG
Бизнес Платформа ВТБ заняла первое место в рейтинге интернет-банков для предпринимателей в рамках исследования Globus Consulting. Результаты основаны на оценке интернет-банков для бизнеса восьми российских кредитных организаций.
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В рамках исследования Globus Consulting оценивались базовые функции и сценарии интернет-банков для предпринимателей. Среди них — помощь клиенту, обращения в чате, а также создание платежных поручений и просмотр счетов. Исследование состояло из трех этапов: онлайн-опрос предпринимателей, тестирование пользователей и экспертный обзор. Бизнес Платформа ВТБ стала лидером на каждом из них.

«В основе Бизнес Платформы ВТБ лежат прорывные импортозамещенные технологии, включая инновационные сервисы, персонализацию под клиента и систему виджетов. Они позволяют повысить эффективность взаимодействия с банком для осуществления ежедневной деятельности, операций и получения дополнительной аналитики. Мы благодарны экспертному сообществу за высокую оценку нашей работы в этом направлении», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ запустил новую цифровую платформу для среднего и малого бизнеса в октябре этого года. Она доступна 1,3 млн действующих клиентов ВТБ, «Открытия» и новым пользователям. Бизнес Платформа ВТБ объединила лучшие предложения группы ВТБ для предпринимателей. Среди них линейка из пяти пакетов РКО, инструменты и сервисы для приема платежей, кредиты и депозиты с онлайн-оформлением, экосистема ВЭД и другие банковские и небанковские продукты.

Пользователи платформы могут совершать операции в интернет-банке и мобильном приложении без повторной авторизации, получать подробные отчеты и аналитику по операциям и пользоваться калькуляторами и подсказками для подбора продуктов. На платформе реализованы инновационные средства авторизации и подписания документов, а также ограничение доступа по IP-адресу для защиты от несанкционированного входа.

Globus Consulting − подразделение компании Globus IT, в задачи которого входит исследование цифровых сервисов и изучение вопросов, связанных с повышением качества клиентского опыта и его роли в бизнесе компании. Сотрудники Globus Consulting имеют 20-летний опыт в digital-, UX- и CX- исследованиях.

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