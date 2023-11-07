ВТБ стал лидером в рейтинге интернет-банков для бизнеса по версии Globus Consulting

ВТБ запустил новую цифровую платформу для среднего и малого бизнеса в октябре этого года. Она доступна 1,3 млн действующих клиентов ВТБ, «Открытия» и новым пользователям. Бизнес Платформа ВТБ объединила лучшие предложения группы ВТБ для предпринимателей. Среди них линейка из пяти пакетов РКО, инструменты и сервисы для приема платежей, кредиты и депозиты с онлайн-оформлением, экосистема ВЭД и другие банковские и небанковские продукты.