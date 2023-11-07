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Какие кадры в дефиците в Белгородской области

Водители, швеи и продавцы: кого ищут белгородские работодатели

7 ноября 2023, 11:48
Фото: 1MI

Какие кадры в дефиците в Белгородской области

Белгородская область относится к трудообеспеченным регионам, сообщили в областном правительстве. При этом в дефиците водители, швеи и продавцы. Подробнее — в материале Бел.Ру.

По информации областных властей, в текущем году в Белгородской области наиболее востребованные для работодателей кадры следующих групп должностей:

  • водитель автомобиля;
  • слесарь-ремонтник;
  • швея;
  • электрогазосварщик;
  • электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • медицинская сестра;
  • продавец продовольственных товаров;
  • слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
  • токарь.

Точную сумму среднего уровня зарплат у сотрудников вышеуказанных специальностей власти назвать не смогли, поскольку действующее законодательство не предусматривает обязанность для работодателя предоставлять подобные сведения в министерство соцзащиты.

Но по данным Белгородстата есть следующие данные о среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности:

  • «транспортировка и хранение» — 52,9 тысячи рублей;
  • «производство одежды» — 31,8 тысячи рублей,
  • «производство электрического оборудования» — 47,8 тысячи рублей;
  • «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 57,1 тысячи рублей;
  • «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 42,8 тысячи рублей;
  • «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — 46,8 тысячи рублей.

Власти добавили, что согласно принятой классификации по обеспеченности трудовыми ресурсами Белгородская область относится к трудообеспеченным регионам — областям, располагающим балансом между наличием рабочих мест и обеспеченностью рабочей силой. К ним относят Центральный и Приволжский федеральные округа.

При этом дисбаланс между потребностью работодателей и соискателями компенсируется за счёт стратегического планирования при формировании программ обучения среднего и высшего профобразования. Кроме того, в регионе реализуются программы профессионального переобучения по востребованным профессиям по нацпроекту «Демография».

В правительстве отметили, что особая роль в преодолении дефицита кадров в регионе отведена системе среднего профессионального образования. Приём в колледжи и техникумы ведётся исключительно на востребованные для Белгородской области профессии и специальности, которые напрямую заявляют работодатели.

По итогам 4678 студентов (20% контингента обучающихся) ежегодно во время обучения получают две и более смежных профессии, а 1287 осваивают дополнительные профессиональные программы. Ещё 56% студентов трудоустроены во время практики, 15% — совмещают учёбу с работой, а 65% выпускников трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью за счёт адресного сопровождения на рабочие места.

Власти также отметили, что на заседаниях отраслевых советов работодателей определяются наиболее востребованные направления подготовки, перечни вакансий на предприятиях ведущих отраслей экономики региона для трудоустройства студентов и выпускников СПО.

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#Белгородская область#Эксклюзив#Касается каждого#Белгород#Кристина Семенчук#Швея#Среднее профессиональное образование
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