Водители, швеи и продавцы: кого ищут белгородские работодатели

По итогам 4678 студентов (20% контингента обучающихся) ежегодно во время обучения получают две и более смежных профессии, а 1287 осваивают дополнительные профессиональные программы. Ещё 56% студентов трудоустроены во время практики, 15% — совмещают учёбу с работой, а 65% выпускников трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью за счёт адресного сопровождения на рабочие места.