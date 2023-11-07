В Белгороде стало тихо? Родители волнуются за безопасность детей в школах

Во время вечернего эфира белгородка спросила губернатора, почему в школах открыли для уроков третьи этажи: «У нас изменилась обстановка в городе? На последнем этаже учится начальная школа, которая в случае чего самостоятельно выбраться не сможет. Почему не провели родительские собрания?».