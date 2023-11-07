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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Гладков рассказал, почему для уроков открыли третьи этажи в белгородских школах

В Белгороде стало тихо? Родители волнуются за безопасность детей в школах

7 ноября 2023, 17:16
Фото: Midjourney

Гладков рассказал, почему для уроков открыли третьи этажи в белгородских школах

По словам губернатора, все решения по формату работы школ принимаются по согласованию с администрацией, родителями и министерством образования.
Сюжет
Школы

Во время вечернего эфира белгородка спросила губернатора, почему в школах открыли для уроков третьи этажи: «У нас изменилась обстановка в городе? На последнем этаже учится начальная школа, которая в случае чего самостоятельно выбраться не сможет. Почему не провели родительские собрания?».

Вячеслав Гладков ответил, что все решения принимаются по согласованию с администрацией школ, родителями и министерством образования области.

Если с кем-то этот вопрос не согласовывали, назовите номер школы. Я буду максимально быстро стараться принимать меры.
Вячеслав Гладков

Также глава региона напомнил, что у родителей есть возможность перевести ребёнка на дистанционное обучение.

Вопрос о безопасности школьников поднимался и во время прямого эфира мэра Белгорода Валентина Демидова 7 ноября.

«У нас в Белгороде и районе тихо и спокойно? Обстановка стабильная, чтобы пускать детей на очное обучение?», — спросила белгородка.

Мэр ответил, что в настоящий момент обстановка позволяет проводить обучение в смешанном формате.

Безопасность школьников и педагогов превыше всего. Исходя из этой задачи принимаются решения оперштабом. Учитывается также, сколько мест в укрытиях школ и детсадов, регулярно проводятся тренировки, разработаны и согласованы алгоритмы взаимодействия служб.
Валентин Демидов
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#Белгородская область#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Валентин Демидов#Очное обучение
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