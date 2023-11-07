В Белгороде стало тихо? Родители волнуются за безопасность детей в школах

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Во время вечернего эфира белгородка спросила губернатора, почему в школах открыли для уроков третьи этажи: «У нас изменилась обстановка в городе? На последнем этаже учится начальная школа, которая в случае чего самостоятельно выбраться не сможет. Почему не провели родительские собрания?».
Вячеслав Гладков ответил, что все решения принимаются по согласованию с администрацией школ, родителями и министерством образования области.
Если с кем-то этот вопрос не согласовывали, назовите номер школы. Я буду максимально быстро стараться принимать меры.
Вячеслав Гладков
Также глава региона напомнил, что у родителей есть возможность перевести ребёнка на дистанционное обучение.
Вопрос о безопасности школьников поднимался и во время прямого эфира мэра Белгорода Валентина Демидова 7 ноября.
«У нас в Белгороде и районе тихо и спокойно? Обстановка стабильная, чтобы пускать детей на очное обучение?», — спросила белгородка.
Мэр ответил, что в настоящий момент обстановка позволяет проводить обучение в смешанном формате.
Безопасность школьников и педагогов превыше всего. Исходя из этой задачи принимаются решения оперштабом. Учитывается также, сколько мест в укрытиях школ и детсадов, регулярно проводятся тренировки, разработаны и согласованы алгоритмы взаимодействия служб.
Валентин Демидов