Участники форума «Диалог о фейках» обсудят влияние фейков на различные сферы жизни

Эксперты компании рассказали, что чаще жертвами таких сообщений и материалов становятся мужчины и женщины старше 40 лет с высшим или средним образованием. При этом люди с высшим образованием отметили, что встречают недостоверную информацию чаще. При этом на 10% чаще сталкиваются с ней мужчины.