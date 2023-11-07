Участники форума «Диалог о фейках» обсудят влияние фейков на различные сферы жизни

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
По данным АНО «Диалог Регионы», на начало ноября в российском сегменте интернета было обнаружено более 11 млн копий фейков, при этом число непроверенных сообщений за последние три года может возрасти почти в десять раз. Об этом пишет gorod55.ru.
В числе центральных тем, вынесенных на обсуждение, станут влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества, ведение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга и борьба с дипфейками. Также на форуме ожидается участие международных гостей.
Советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров отметил, что динамика роста фейков высокая, их влияние также растет, однако четкого ответа на эту угрозу пока не сформулировано.
«Для сравнения: в 2021 г. было всего лишь 1,5 млн уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 млн, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 млн», — добавил Макаров.
Также он указал, что в этом году форум пройдет в закрытом формате для экспертного сообщества, чтобы включить «фабрику мыслей» с участием федеральных органов власти, СМИ, бизнеса и профильных экспертов.
Эксперты компании рассказали, что чаще жертвами таких сообщений и материалов становятся мужчины и женщины старше 40 лет с высшим или средним образованием. При этом люди с высшим образованием отметили, что встречают недостоверную информацию чаще. При этом на 10% чаще сталкиваются с ней мужчины.
В АНО «Диалог Регионы» сообщили, что в этом году в топ-5 тем по количеству уникальных кейсов вошли темы, связанные с мобилизацией и СВО, политикой, социально значимыми происшествиями, здравоохранением, промышленной сферой. До 90% просмотров фейков приходится на сообщения из этих областей.