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Участник дружины пожаловался губернатору Белгородской области на задержку зарплаты

Участник дружины пожаловался губернатору Белгородской области на задержку зарплаты

7 ноября 2023, 17:57
Фото: 1MI
По словам мужчины, зарплату народная дружина не получает уже два месяца. Гладков заявил, что выплаты уже должны были поступить.

К губернатору во время вечернего эфира обратился участник народной дружины из Красной Яруги. По словам мужчины, им уже как два месяца не платят зарплату.

Вячеслав Гладков сообщил, что выплаты уже должны были поступить: «Обращались ли вы в администрацию района? Знаю, что деньги вам уже должны были поступить. Просьба — есть полномочия у муниципалитетов, которые они должны выполнять, в случае, если не реагируют на обращения, тогда, конечно, ко мне».

Ранее на отсутствие зарплаты жаловались члены Валуйского батальона самообороны. На обращение ответил Вячеслав Гладков. Он сообщил, что случилась техническая ошибка.

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#Белгородская область#Зарплата#Добровольная народная дружина#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Самооборона
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