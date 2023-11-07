Участник дружины пожаловался губернатору Белгородской области на задержку зарплаты

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
К губернатору во время вечернего эфира обратился участник народной дружины из Красной Яруги. По словам мужчины, им уже как два месяца не платят зарплату.
Вячеслав Гладков сообщил, что выплаты уже должны были поступить: «Обращались ли вы в администрацию района? Знаю, что деньги вам уже должны были поступить. Просьба — есть полномочия у муниципалитетов, которые они должны выполнять, в случае, если не реагируют на обращения, тогда, конечно, ко мне».
Ранее на отсутствие зарплаты жаловались члены Валуйского батальона самообороны. На обращение ответил Вячеслав Гладков. Он сообщил, что случилась техническая ошибка.