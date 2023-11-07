Участник дружины пожаловался губернатору Белгородской области на задержку зарплаты

Вячеслав Гладков сообщил, что выплаты уже должны были поступить: «Обращались ли вы в администрацию района? Знаю, что деньги вам уже должны были поступить. Просьба — есть полномочия у муниципалитетов, которые они должны выполнять, в случае, если не реагируют на обращения, тогда, конечно, ко мне».