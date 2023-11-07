Сотрудники Белгородэнерго отмечены губернаторскими наградами

«Энергетики не раз подтверждали свою готовность к действиям в условиях реальных рисков, показывали слаженную и эффективную командную работу при восстановлении поврежденных сетей на территории приграничных районов. Эти ребята — настоящие профессионалы, которые знают и любят свое дело, несмотря на все сложности и вызовы сегодняшнего времени. Благодаря таким, как они, Белгородэнерго выполняет свои задачи по обеспечению электроэнергией жителей, предприятий и организаций Белгородской области», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов