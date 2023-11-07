Сильные дожди испортят белгородцам тёплую среду

В Белгороде ночью без осадков, похолодает до +5 °С. В светлое время суток воздух прогреется до +11 °С. В четверг, 9 ноября, в областном центре немного похолодает. Ночью +6 °С и дожди. Днём дождливая погода сохранится, но потеплеет до +9 °С. Завершится рабочая неделя ясной погодой. Ночью в пятницу +3 °С, а днём — до +8 °С.