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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Дождь

Сильные дожди испортят белгородцам тёплую среду

7 ноября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Дождь

Сильные дожди и туман надвигаются на Белгородскую область

8 ноября на территории Белгородской области ожидаются осадки в виде дождей. Относительно тёплая погода при этом сохранится. Прогноз опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Местами на территории Белгородской области в среду, 8 ноября, пройдут сильные дожди. При этом относительно тёплая погода пока сохраняется.

В регионе завтра облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. В тёмное время суток и утром местами ожидается туман. Дожди в регион придут в дневное время. Ночью температура опустится до +2…+7 °С, а днём воздух прогреется до +7…+12 °С.

В Белгороде ночью без осадков, похолодает до +5 °С. В светлое время суток воздух прогреется до +11 °С. В четверг, 9 ноября, в областном центре немного похолодает. Ночью +6 °С и дожди. Днём дождливая погода сохранится, но потеплеет до +9 °С. Завершится рабочая неделя ясной погодой. Ночью в пятницу +3 °С, а днём — до +8 °С.

Добавим, что в конце этой недели и в начале следующей в Белгороде будет прохладно.

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#Белгородская область#Погода#Дожди#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
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