Сильные дожди испортят белгородцам тёплую среду

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Местами на территории Белгородской области в среду, 8 ноября, пройдут сильные дожди. При этом относительно тёплая погода пока сохраняется.
В регионе завтра облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков. В тёмное время суток и утром местами ожидается туман. Дожди в регион придут в дневное время. Ночью температура опустится до +2…+7 °С, а днём воздух прогреется до +7…+12 °С.
В Белгороде ночью без осадков, похолодает до +5 °С. В светлое время суток воздух прогреется до +11 °С. В четверг, 9 ноября, в областном центре немного похолодает. Ночью +6 °С и дожди. Днём дождливая погода сохранится, но потеплеет до +9 °С. Завершится рабочая неделя ясной погодой. Ночью в пятницу +3 °С, а днём — до +8 °С.
Добавим, что в конце этой недели и в начале следующей в Белгороде будет прохладно.