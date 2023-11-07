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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Белгороде фильм «По щучьему велению» популярнее хоррора «Пять ночей с Фредди»

«Пять ночей с Фредди» против «По щучьему велению»: что популярнее в Белгороде?

7 ноября 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Белгороде фильм «По щучьему велению» популярнее хоррора «Пять ночей с Фредди»

Вышедший в конце октября американский хоррор «Пять ночей с Фредди» собрал на момент публикации внушительные 217 млн долларов по всему миру. Тем не менее, в Белгороде картина по мотивам популярной компьютерной игры пока проигрывает отечественному фильму «По щучьему велению».
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Как Бел.Ру рассказала управляющая «ГриннФильм» Анастасия Савченко, фильм «Пять ночей с Фредди» у них в кинотеатре показывают одним сеансом. На данный момент зарубежный фильм ужасов по мотивам известной компьютерной игры уступает в прокате отечественной картине «По щучьему велению» (6+): по словам управляющей, «разница колоссальная».

Отечественная сказка «По щучьему велению», конечно же, вне всякой конкуренции. Сказка просто великолепна, она стартовала с 26 октября. На первой неделе проката десять сеансов в день, сейчас на второй неделе — семь сеансов в день.
Анастасия Савченко

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за неделю российская сказка собрала в Белгородской области 7 млн рублей. Всего «По щучьему велению» посмотрели в регионе 27 тыс. человек.

Журналистам Бел.Ру читатели из других городов сообщили, что американских хоррор «Пять ночей с Фредди» пользуется огромной популярностью среди детей: на сеансы приходят подростки в тематических костюмах и даже со стилизованным под сеттинг макияжем. При этом картине присвоен мировой рейтинг PG-13: детям до 13 лет просмотр нежелателен.

Я думал, что в кинотеатр придёт молодёжь моего возраста. Но пришли дети в костюме аниматроников (персонажи фильма — прим. Бел.Ру). Так, на сеансе была девочка, накрасившаяся в Марионетку (персонаж вселенной «Фредди» — прим. Бел.Ру).
житель Санкт- Петербурга Даниил

В Белгороде же к возрастному ограничению относятся строго, пуская на сеанс только лиц старше 16 лет.

Управляющая отмечает, что кинотеатры Белгорода искренне рады качественным российским картинам. Ранее стало известно, что цены в кинобизнесе выросли на всё — даже на попкорн. На проблему весной обращал внимание губернатор Вячеслав Гладков: по его словам, кроме «Чебурашки» у нас смотреть было нечего. В это же время бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев обратил внимание на общее плачевное состояние кинобизнеса в регионе. Зарубежные же фильмы обычно доходят до российских регионов с опозданием.

Дорожает даже попкорн: что происходит с кинотеатрами Белгорода
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