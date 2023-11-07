«Пять ночей с Фредди» против «По щучьему велению»: что популярнее в Белгороде?

Управляющая отмечает, что кинотеатры Белгорода искренне рады качественным российским картинам. Ранее стало известно, что цены в кинобизнесе выросли на всё — даже на попкорн. На проблему весной обращал внимание губернатор Вячеслав Гладков: по его словам, кроме «Чебурашки» у нас смотреть было нечего. В это же время бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев обратил внимание на общее плачевное состояние кинобизнеса в регионе. Зарубежные же фильмы обычно доходят до российских регионов с опозданием.