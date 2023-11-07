Провал или плохое информирование? Почему лекарства онлайн по рецепту покупают мало

Онлайн-продажа рецептурных препаратов в Москве, Московской и Белгородской областях, начавшаяся 1 марта 2023 года, пока не пользуется спросом. Всего с момента запуска поступило лишь 147 заявок на покупку таких лекарств. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на специалистов конференции «Зелёного креста», приуроченной к анализу состояния фармацевтической отрасли. На данный момент в тестовом проекте участвуют 26 аптечных компаний, которые имеют разрешение на осуществление онлайн-торговли, из общего числа в 555 организаций.