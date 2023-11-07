Провал или плохое информирование? Почему лекарства онлайн по рецепту покупают мало

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Онлайн-продажа рецептурных препаратов в Москве, Московской и Белгородской областях, начавшаяся 1 марта 2023 года, пока не пользуется спросом. Всего с момента запуска поступило лишь 147 заявок на покупку таких лекарств. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на специалистов конференции «Зелёного креста», приуроченной к анализу состояния фармацевтической отрасли. На данный момент в тестовом проекте участвуют 26 аптечных компаний, которые имеют разрешение на осуществление онлайн-торговли, из общего числа в 555 организаций.
Согласно ответу правительства на официальный запрос Бел.Ру, принять участие в эксперименте могут все организации, которые имеют разрешение на фармацевтическую деятельность и имеют свои официальные сайты или мобильные приложения. Всё на добровольной основе. Так, в Белгородской области на конец октября в программе участвовало уже 86 аптечных пунктов.
В ответе также сообщается, что на дистанционную покупку рецептурных препаратов с начала марта пришёлся 31 заказ. Получается, от общего числа экспериментальных продаж белгородские заказы составили 21,09%.
Как это работает? Важно помнить, что для всех онлайн-продаж необходим электронный рецепт. Для начала необходимо получить у врача свой цифровой рецепт, в котором указан и его рецептурный номер. Как раз по нему пациент может совершить онлайн-покупку.
По словам специалиста фармацевтического рынка Александра Монастырёва, в структуре интернет-продаж лекарств всего лишь 1% приходится на электронные рецепты. По мнению Минздрава, причина кроется в недостаточной информированности граждан о подобной возможности покупок.
Однако, сообщает «Ассоциация независимых аптек», Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы, это мнение не разделяет. По его словам, продажи лекарственных препаратов онлайн все ещё растут в стабильном порядке. Кроме того, за последние два года число аптек в России увеличилось на пять тысяч. Айрат Фаррахов указывает в качестве причин первичной неудачи эксперимента следующее: игнорирование населением возможностей маркетплейсов и отсутствие надлежащего регулирования продаж рецептурных лекарств через интернет.
Напомним, что Белгородская область стала первой в России, где внедрили сервис «Электронный рецепт». С начала текущего года жители Белгорода оформили больше миллиона заявлений на получение медицинских рецептов в электронном формате. Такая система позволяет сэкономить время и упростить работу медицинского персонала.