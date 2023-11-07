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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Электронные рецепты и онлайн-продажа лекарственных средств

Провал или плохое информирование? Почему лекарства онлайн по рецепту покупают мало

7 ноября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Электронные рецепты и онлайн-продажа лекарственных средств

Белгородцы оформили лишь 31 заказ на покупку лекарств по рецепту онлайн

Экспериментальные онлайн-продажи рецептурных препаратов не получила должного успеха. Так, только 26 аптечных компаний из 555 участвуют в тестовом проекте, а количество заявок на покупку таких лекарств составило всего 147. На Белгородскую область пришлось чуть больше пятой части заказов.

Онлайн-продажа рецептурных препаратов в Москве, Московской и Белгородской областях, начавшаяся 1 марта 2023 года, пока не пользуется спросом. Всего с момента запуска поступило лишь 147 заявок на покупку таких лекарств. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на специалистов конференции «Зелёного креста», приуроченной к анализу состояния фармацевтической отрасли. На данный момент в тестовом проекте участвуют 26 аптечных компаний, которые имеют разрешение на осуществление онлайн-торговли, из общего числа в 555 организаций.

Согласно ответу правительства на официальный запрос Бел.Ру, принять участие в эксперименте могут все организации, которые имеют разрешение на фармацевтическую деятельность и имеют свои официальные сайты или мобильные приложения. Всё на добровольной основе. Так, в Белгородской области на конец октября в программе участвовало уже 86 аптечных пунктов.

В ответе также сообщается, что на дистанционную покупку рецептурных препаратов с начала марта пришёлся 31 заказ. Получается, от общего числа экспериментальных продаж белгородские заказы составили 21,09%.

Как это работает? Важно помнить, что для всех онлайн-продаж необходим электронный рецепт. Для начала необходимо получить у врача свой цифровой рецепт, в котором указан и его рецептурный номер. Как раз по нему пациент может совершить онлайн-покупку.

По словам специалиста фармацевтического рынка Александра Монастырёва, в структуре интернет-продаж лекарств всего лишь 1% приходится на электронные рецепты. По мнению Минздрава, причина кроется в недостаточной информированности граждан о подобной возможности покупок.

Однако, сообщает «Ассоциация независимых аптек», Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы, это мнение не разделяет. По его словам, продажи лекарственных препаратов онлайн все ещё растут в стабильном порядке. Кроме того, за последние два года число аптек в России увеличилось на пять тысяч. Айрат Фаррахов указывает в качестве причин первичной неудачи эксперимента следующее: игнорирование населением возможностей маркетплейсов и отсутствие надлежащего регулирования продаж рецептурных лекарств через интернет.

Напомним, что Белгородская область стала первой в России, где внедрили сервис «Электронный рецепт». С начала текущего года жители Белгорода оформили больше миллиона заявлений на получение медицинских рецептов в электронном формате. Такая система позволяет сэкономить время и упростить работу медицинского персонала.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Татьяна Лукащева#Электронный рецепт#Рецептурные препараты#Онлайн-продажи
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