Получали криптовалюту за фальшивки: в Белгородской области нашли участников ОПС

Этот преступный бизнес приносил им по 1,5-2 млрд рублей в год. Всего было изъято более 20 млн поддельных банкнот, один комплекс высокотехнологического полиграфического оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты, специализированная бумага с нанесёнными на неё водяными знаками и другое.