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Задержание фальшивомонетчиков

Получали криптовалюту за фальшивки: в Белгородской области нашли участников ОПС

7 ноября 2023, 10:47
Фото: МВД России
Задержание фальшивомонетчиков

В Белгородской области задержали членов крупной группировки фальшивомонетчиков

Группировка продавала через даркнет и тайники фальшивые купюры в размере 5000 рублей. Продажа осуществлялась на территории семи субъектов России, включая Белгородскую область. Всего спецслужбы изъяли более 20 млн фальшивых банкнот. Подробности сообщили на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС). Члены группировки изготавливали и продавали оптом высококачественные поддельные банкноты в размере 5000 рублей. Продажу они осуществляли на территории Санкт-Петербурга, Московской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской областей, а также республик Дагестан и Крым.

Известно, что каждый фальшивомонетчик занимался своим делом, хорошо скрывался, а также не знал точное количество участников группировки и выполняемые ими функции. Тем не менее спецслужбам удалось задокументировать работу всех членов преступного сообщества.

Так, процесс изготовления фальшивых купюр делился на несколько этапов. В их число входили создание электронных образов, обработка специализированного материала, нанесение элементов защиты, перфорирование, резка бумаги и другое. Каждый этап проходил по пяти различным адресам.

Большинство изготовленных банкнот фальшивомонетчики продавали через даркнет и рассылали по регионам РФ, где прятали в специальных тайниках. Остальные реализовывали с помощью курьеров, закладчиков, а также через личные встречи с проверенными покупателями.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что потребители оплачивали банкноты криптовалютой. Криминальное сообщество действовало с августа 2018 года.

Этот преступный бизнес приносил им по 1,5-2 млрд рублей в год. Всего было изъято более 20 млн поддельных банкнот, один комплекс высокотехнологического полиграфического оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты, специализированная бумага с нанесёнными на неё водяными знаками и другое.

Возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), части 3 статьи 186 («Изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). В ходе 144 обысков спецслужбы задержали 24 участника ОПС. Им предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Видео с фальшивомонетчиками
Видео: МВД России
В Белгородском районе осудили фальшивомонетчика за сбыт 25 иностранных купюр
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