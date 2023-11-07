Получали криптовалюту за фальшивки: в Белгородской области нашли участников ОПС

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС). Члены группировки изготавливали и продавали оптом высококачественные поддельные банкноты в размере 5000 рублей. Продажу они осуществляли на территории Санкт-Петербурга, Московской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской областей, а также республик Дагестан и Крым.
Известно, что каждый фальшивомонетчик занимался своим делом, хорошо скрывался, а также не знал точное количество участников группировки и выполняемые ими функции. Тем не менее спецслужбам удалось задокументировать работу всех членов преступного сообщества.
Так, процесс изготовления фальшивых купюр делился на несколько этапов. В их число входили создание электронных образов, обработка специализированного материала, нанесение элементов защиты, перфорирование, резка бумаги и другое. Каждый этап проходил по пяти различным адресам.
Большинство изготовленных банкнот фальшивомонетчики продавали через даркнет и рассылали по регионам РФ, где прятали в специальных тайниках. Остальные реализовывали с помощью курьеров, закладчиков, а также через личные встречи с проверенными покупателями.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что потребители оплачивали банкноты криптовалютой. Криминальное сообщество действовало с августа 2018 года.
Этот преступный бизнес приносил им по 1,5-2 млрд рублей в год. Всего было изъято более 20 млн поддельных банкнот, один комплекс высокотехнологического полиграфического оборудования для печати денег, профессиональные средства воспроизводства элементов защиты, специализированная бумага с нанесёнными на неё водяными знаками и другое.
Возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), части 3 статьи 186 («Изготовление, хранение, транспортировка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). В ходе 144 обысков спецслужбы задержали 24 участника ОПС. Им предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.