Первый этап позади: в мэрии рассказали об установке катка на Соборной площади

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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На Соборной площади Белгорода рабочие почти завершили монтаж основания катка. Уже сегодня, 7 ноября, они приступят к сборке каркаса и подготовке купола.
Площадь будущего катка составляет 2000 кв. м — это в четыре раза больше прежнего. Всего сооружение состоит из 11,5 тыс. деталей.
Сезон в Белгороде планируется открыть 15 декабря. Монтаж катка начали заранее: ещё 24 октября.
Напомним, что в прошлом году на Соборной площади не устанавливали каток, сборная конструкция хранилась на складе Белгорблагоустройства. В этом году на установку и демонтаж сооружения потратят 29,6 млн рублей.
Всего этой зимой белгородцы смогут посетить девять катков: «Есенинский», каток на центральной площади и в ледовом парке, а также катки в пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», в ТРЦ «МегаГринн» и ледовые арены «Оранжевый лёд» и «Серебряный Донец».