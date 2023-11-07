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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Монтаж ледового катка на Соборной площади

Первый этап позади: в мэрии рассказали об установке катка на Соборной площади

7 ноября 2023, 08:58
Фото: личная страница Валентина Демидова
Монтаж ледового катка на Соборной площади

В центре Белгорода завершилась установка основания ледового катка

Сооружение разместят на Соборной площади Белгорода. О том, на каком этапе установки находится каток, рассказал мэр Валентин Демидов. Рабочие уже завершают монтаж основания и вскоре приступят к сборке каркаса.

На Соборной площади Белгорода рабочие почти завершили монтаж основания катка. Уже сегодня, 7 ноября, они приступят к сборке каркаса и подготовке купола.

Площадь будущего катка составляет 2000 кв. м — это в четыре раза больше прежнего. Всего сооружение состоит из 11,5 тыс. деталей.

Сезон в Белгороде планируется открыть 15 декабря. Монтаж катка начали заранее: ещё 24 октября.

Напомним, что в прошлом году на Соборной площади не устанавливали каток, сборная конструкция хранилась на складе Белгорблагоустройства. В этом году на установку и демонтаж сооружения потратят 29,6 млн рублей.

Всего этой зимой белгородцы смогут посетить девять катков: «Есенинский», каток на центральной площади и в ледовом парке, а также катки в пикник-парке, «Ривьере», в парке аттракционов «Калейдоскоп», в ТРЦ «МегаГринн» и ледовые арены «Оранжевый лёд» и «Серебряный Донец».

Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площадиМонтаж ледового катка на Соборной площади
Монтаж ледового катка на Соборной площади
Фото: личная страница Валентина Демидова
Устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца
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