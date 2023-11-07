«Норникель» запустил «Серную программу» для улучшения экологии в Норильске

Posted 7 ноября 2023, 17:41
Published 7 ноября 2023, 17:41
Modified 7 ноября 2023, 17:42
Updated 7 ноября 2023, 17:42
Основное вещество, которое попадает в атмосферу Норильска и загрязняет ее, — диоксид серы. Как сообщает newizv.ru, справиться с такой проблемой призвана специально созданная в этих целях «Серная программа». Ее реализацией занимается «Норникель».
Диоксид серы — побочный продукт производственных активов «Норникеля», который вырабатывается при выпуске меди, никеля, кобальта и палладия — «зеленых металлов», служащих для развития передовых экотехнологий: электромобилей и генераторов электричества из возобновляемых источников. Наряду с этим диоксид серы применяется для развития неатомной, водородной энергетики в мировом пространстве.
Также стоит отметить, что такие продукты производства, как кобальт и медь, — важные металлы, от поставок которых зависит развитие возобновляемой энергетики во всем мире. Значение таких металлов привело к тому, что их по-прежнему выпускают, несмотря на создаваемый таким производством ущерб, так как развитие возобновляемых источников энергии способно защитить население всей планеты от надвигающейся климатической катастрофы.
Однако экологические проблемы Норильска стабильно нуждаются в решении, для чего «Норникель» инициировал запуск комплексной программы с целью значительного сокращения объема вредных выбросов и улучшения экологии города. Был закрыт старый никелевый завод, а его производственные мощности разделены на несколько отдельных комплексов и размещены за городской чертой. Принятые меры способствовали тому, чтобы на 30% сократить объемы загрязнения воздуха в Норильске. В городе начала действовать не имеющая аналогов технология, которая помогает максимально нейтрализовать вредные выбросы и справиться с серьезным загрязнением воздуха.
В рамках нового метода налажено поглощение диоксида серы, который перерабатывают в серную кислоту. Полученное вещество нейтрализуется с применением известняка. Итогом такой переработки становится гипс — абсолютно безопасное и нейтральное по экологическим меркам вещество. Такой проект — «Серная программа» — после успешного запуска в Норильске начнут реализовывать по всей стране. Проект включен в федеральный экологический проект «Чистый воздух».
Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что «Серная программа» была запущена в Краснодарском крае, и ей не помешали даже введенные против России западные санкции.
Для запуска экологической инициативы были оснащены цеха, габариты которых не уступают существующему в Норильске производству. Когда новые комплексы по утилизации диоксида серы будут работать на полную мощность, только на одном Надеждинском заводе Красноярского края каждый год удастся выпускать не менее четырех миллионов тонн гипса. Это примерно столько же, сколько на сегодняшний день могут производить все российские профильные предприятия в целом.
«Норникель» при содействии производителя строительно-отделочных материалов «Волма» уже провел первые испытания гипса, первые партии которого были произведены после запуска «Серной программы». Испытания показали, что материал можно использовать в изготовлении строительных смесей.
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