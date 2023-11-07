«Норникель» запустил «Серную программу» для улучшения экологии в Норильске

Для запуска экологической инициативы были оснащены цеха, габариты которых не уступают существующему в Норильске производству. Когда новые комплексы по утилизации диоксида серы будут работать на полную мощность, только на одном Надеждинском заводе Красноярского края каждый год удастся выпускать не менее четырех миллионов тонн гипса. Это примерно столько же, сколько на сегодняшний день могут производить все российские профильные предприятия в целом.