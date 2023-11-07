«Не хватило высоты»: наклонившийся крест шебекинского храма не смогли отремонтировать

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Белгородцы бьют тревогу в соцсетях из-за наклонившегося от обстрелов креста на Муромском храме. «Жители села обеспокоены ситуацией, ведь храм — „лицо“ села, наша защита, наша вера», — отметили белгородцы. Местные жители попросили поскорее починить купол.
На обращение белгородки отреагировал глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что вышки для ремонта на минувшей неделе уже приезжали к храму, однако выполнить ремонт не получилось — не хватило высоты. Чиновник пообещал выполнить ремонт в ближайшее время, как только найдут «спецтехнику с необходимыми техническими параметрами».
Отметим, что село Муром периодически попадает под обстрел ВСУ. В начале октября жители села остались с одним оператором сотовой связи — Теле2. Связано это с повреждённым обстрелами оборудованием.