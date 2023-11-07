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Муромский храм

«Не хватило высоты»: наклонившийся крест шебекинского храма не смогли отремонтировать

7 ноября 2023, 09:22
Фото: Владимир Жданов / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Муромский храм

Белгородцы просят отремонтировать наклонившийся от обстрелов крест на храме

Жители села Муром Шебекинского округа просят власти отремонтировать крест на куполе Муромского храма. Вышки для ремонта уже подъезжали, однако им не хватило высоты. Сейчас ищут другую подходящую спецтехнику, сообщил Владимир Жданов.
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Обстрел

Белгородцы бьют тревогу в соцсетях из-за наклонившегося от обстрелов креста на Муромском храме. «Жители села обеспокоены ситуацией, ведь храм — „лицо“ села, наша защита, наша вера», — отметили белгородцы. Местные жители попросили поскорее починить купол.

На обращение белгородки отреагировал глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что вышки для ремонта на минувшей неделе уже приезжали к храму, однако выполнить ремонт не получилось — не хватило высоты. Чиновник пообещал выполнить ремонт в ближайшее время, как только найдут «спецтехнику с необходимыми техническими параметрами».

Отметим, что село Муром периодически попадает под обстрел ВСУ. В начале октября жители села остались с одним оператором сотовой связи — Теле2. Связано это с повреждённым обстрелами оборудованием.

Просьба жительницыПросьба жительницы
Храм с наклонившимся крестомХрам с наклонившимся крестом
Просьба жительницы
Фото: комментарии губернатора области Вячеслава Гладкова
Муром остался почти без связи из-за повреждённого оборудования
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#Белгородская область#Ремонт#Православный храм#Крест#Муром#Белгород#Обстрел#Владимир Жданов#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
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