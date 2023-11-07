«Не хватило высоты»: наклонившийся крест шебекинского храма не смогли отремонтировать

На обращение белгородки отреагировал глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он сообщил, что вышки для ремонта на минувшей неделе уже приезжали к храму, однако выполнить ремонт не получилось — не хватило высоты. Чиновник пообещал выполнить ремонт в ближайшее время, как только найдут «спецтехнику с необходимыми техническими параметрами».