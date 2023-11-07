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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Бизнес

На сколько за год увеличилось число занятых в МСП белгородцев?

7 ноября 2023, 14:05
Фото: Midjourney
Бизнес

В Белгородской области выросло количество предпринимателей

В Белгородской области за год выросло число предпринимателей в МСП и самозанятых на 4,7%. По состоянию на сентябрь последних насчитывается 56 249, следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области за год выросло количество предпринимателей и самозанятых. В регионе насчитывается 262 738 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе 56 249 самозанятых. Число бизнесменов выросло по состоянию на сентябрь 2023 года на 11 882, или на 4,7%.

Более существенный рост показала соседняя Воронежская область, где на данный момент насчитывается 444 623 субъекта малого и среднего предпринимательства. Их число выросло на 26 490 — 6,3%. Показатель в Курской области — 4,7%. За год число бизнесменов увеличилось на 6887 — до 152 639.

Отмечается рост и в Липецкой области. Предпринимательством там занимаются 180 480 жителей — на 10 966 больше (+6,5%), чем в сентябре прошлого года. В Тамбовской области насчитывается 137 940 предпринимателей. Их стало больше на 7490 (+5,7%).

Добавим, что численность занятых в малом и среднем бизнесе в России в сентябре выросла до 30,5 млн человек. За год этот показатель увеличился на 2,4 млн человек.

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#Белгородская область#Экономика#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#МСП#Самозанятые
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