На сколько за год увеличилось число занятых в МСП белгородцев?

В Белгородской области за год выросло количество предпринимателей и самозанятых. В регионе насчитывается 262 738 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе 56 249 самозанятых. Число бизнесменов выросло по состоянию на сентябрь 2023 года на 11 882, или на 4,7%.