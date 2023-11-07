«Мы отказываемся работать под обстрелами»: белгородские коммунальщики протестуют?

В последнее время в соцсетях стали распространяться фейковые видео. Одно из них — с якобы учительницей Вейделевского района, которая просила благоустроить подвалы в школе для укрытий. В ещё одном видео якобы белгородцы сообщали о поселившихся в подвале бездомных. Все эти записи оказались фейковыми.