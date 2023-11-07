«Мы отказываемся работать под обстрелами»: белгородские коммунальщики протестуют?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Сети распространяется видео, где якобы сотрудники белгородских коммунальных служб говорят об отказе работать в регионе из-за постоянных обстрелов.
Жалобу прокомментировал врио заместителя губернатора области Сергей Довгалюк. Он сообщил, что видео является фейковым. Люди на записи не работают в коммунальных службах.
Видео предназначено ввести в заблуждение жителей Белгородской области и посеять панику. Призываю вас доверять только проверенным источникам информации!
Сергей Довгалюк, заместитель губернатора Белгородской области
В последнее время в соцсетях стали распространяться фейковые видео. Одно из них — с якобы учительницей Вейделевского района, которая просила благоустроить подвалы в школе для укрытий. В ещё одном видео якобы белгородцы сообщали о поселившихся в подвале бездомных. Все эти записи оказались фейковыми.