Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Фейковое видео якобы от коммунальщиков

«Мы отказываемся работать под обстрелами»: белгородские коммунальщики протестуют?

7 ноября 2023, 06:28
Фото: скриншот из видео
Фейковое видео якобы от коммунальщиков

В Сети появился фейк с участием «белгородских коммунальщиков»

Фейковая видеозапись распространилась в интернете. На ней несколько мужчин, представившиеся сотрудниками коммунальных служб, обращаются к губернатору Вячеславу Гладкову и сообщают об отказе работать под обстрелами. Информацию опроверг замгубернатора Сергей Довгалюк.

В Сети распространяется видео, где якобы сотрудники белгородских коммунальных служб говорят об отказе работать в регионе из-за постоянных обстрелов.

Жалобу прокомментировал врио заместителя губернатора области Сергей Довгалюк. Он сообщил, что видео является фейковым. Люди на записи не работают в коммунальных службах.

Видео предназначено ввести в заблуждение жителей Белгородской области и посеять панику. Призываю вас доверять только проверенным источникам информации!
Сергей Довгалюк, заместитель губернатора Белгородской области

В последнее время в соцсетях стали распространяться фейковые видео. Одно из них — с якобы учительницей Вейделевского района, которая просила благоустроить подвалы в школе для укрытий. В ещё одном видео якобы белгородцы сообщали о поселившихся в подвале бездомных. Все эти записи оказались фейковыми.

Фейковое видео якобы от коммунальщиков
Видео: комментарии на странице губернатора в соцсети
Новый фейк: укрытие в доме Белгорода «захватили» бомжи, одна из них беременная
Узнать подробнее
Читайте также:
«Белгородцы» попросили Гладкова помочь с «алгоритмом перемещения в подвалы»: видеоБелгородцы попросили разобраться с учителем, «пренебрегающим безопасностью детей»Новый фейк: белгородцев попросили покинуть Шебекино
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Коммунальщики#Новости Белгорода#Белгород#Фейк#Фейковые новости#Александра Склярова#Сергей Довгалюк
Подпишитесь
Гладков сделал важное заявление для родителей белгородских школьников
Сегодня, 07:02
Впервые за четыре года: в Белгороде провели уникальную операцию
Сегодня, 07:08
Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта
Сегодня, 10:05
Лицензия была? В «Мираторге» ответили на вопрос о смертельном ДТП под Белгородом
Сегодня, 07:17
Кто должен больше всех? Из-за чего белгородские компании судятся в арбитраже
Сегодня, 07:06
Сотрудники Белгородэнерго отмечены губернаторскими наградами
Сегодня, 08:40