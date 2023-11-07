Лицензия была? В «Мираторге» ответили на вопрос о смертельном ДТП под Белгородом

В «Мираторге» после аварии уверяют, что у ИП была лицензия на перевозку людей

Во вторник, 31 октября, в Корочанском районе произошла авария: 38-летний водитель микроавтобуса врезался в стоящий на обочине грузовик. Погибли сотрудники «Мираторга». В СУ СКР по региону сообщили, что у ИП не было лицензии на перевозку. Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».