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В «Мираторге» после аварии уверяют, что у ИП была лицензия на перевозку людей

Лицензия была? В «Мираторге» ответили на вопрос о смертельном ДТП под Белгородом

7 ноября 2023, 07:17
Фото: 1MI

В «Мираторге» после аварии уверяют, что у ИП была лицензия на перевозку людей

Во вторник, 31 октября, в Корочанском районе произошла авария: 38-летний водитель микроавтобуса врезался в стоящий на обочине грузовик. Погибли сотрудники «Мираторга». В СУ СКР по региону сообщили, что у ИП не было лицензии на перевозку. Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».
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ДТП

По версии следствия, 62-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с «Мираторгом» об оказании транспортных услуг, однако лицензии на осуществление пассажирских перевозок у него не было. За разъяснением ситуации журналист Бел.Ру обратился в пресс-службу компании. Там сообщили следующее:

Предприятие, входящее в группу компаний АПХ «Мираторг», заключило договор на осуществление пассажирских перевозок с ИП, имеющим соответствующую лицензию, в обязанности которого, в том числе, входит обеспечение безопасности перевозок, а также организация прохождения предрейсовых медицинских осмотров.

В компании добавили, что Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося, а правовая оценка деятельности перевозчика будет дана уже по итогам расследования.

Пресс-служба «Мираторга» заверяет, что компания «оказывает всю необходимую помощь пострадавшим» и в случае необходимости её представители готовы профинансировать дополнительные медицинские услуги, такие как приобретение лекарств и средств реабилитации.

31 октября на дороге Короча — Губкин водитель нарушил правила ПДД и врезался в стоявший на полосе разгона КаМАЗ. В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли, пятеро пассажиров доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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#ДТП#Пострадавшие#Следственный комитет#Мираторг#Лицензия#Эксклюзив#Пассажирские перевозки#Белгород#Артем Черненко#Правовая оценка
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