Лицензия была? В «Мираторге» ответили на вопрос о смертельном ДТП под Белгородом

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По версии следствия, 62-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с «Мираторгом» об оказании транспортных услуг, однако лицензии на осуществление пассажирских перевозок у него не было. За разъяснением ситуации журналист Бел.Ру обратился в пресс-службу компании. Там сообщили следующее:
Предприятие, входящее в группу компаний АПХ «Мираторг», заключило договор на осуществление пассажирских перевозок с ИП, имеющим соответствующую лицензию, в обязанности которого, в том числе, входит обеспечение безопасности перевозок, а также организация прохождения предрейсовых медицинских осмотров.
В компании добавили, что Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося, а правовая оценка деятельности перевозчика будет дана уже по итогам расследования.
Пресс-служба «Мираторга» заверяет, что компания «оказывает всю необходимую помощь пострадавшим» и в случае необходимости её представители готовы профинансировать дополнительные медицинские услуги, такие как приобретение лекарств и средств реабилитации.
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