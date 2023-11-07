Конечная теперь другая: в Белгороде изменили маршрут одного из автобусов

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Стало известно о продлении пути следования маршрута №41А в Белгороде. Теперь автобус будет ехать до улицы Молодёжной.
Организатор пассажирских перевозок сообщил, что путь следования изменили для улучшения качества транспортного обслуживания жителей микрорайона Молодёжный.
Кроме этого, в интернете была опубликована новая схема движения автобуса.
Ранее в Белгороде изменилось расписание трёх автобусов: №20, 37, 146А. Также с 1 января в Белгородской агломерации появится новый автобус №224, который будет ехать до Драгунского-75.