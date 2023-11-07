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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Автобус

Конечная теперь другая: в Белгороде изменили маршрут одного из автобусов

7 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Автобус

Маршрут одного из автобусов в Белгороде продлили до Молодёжной

Изменения коснутся автобуса №41А. Теперь конечной остановкой маршрута будет улица Молодёжная. Схему движения опубликовали в Сети.

Стало известно о продлении пути следования маршрута №41А в Белгороде. Теперь автобус будет ехать до улицы Молодёжной.

Организатор пассажирских перевозок сообщил, что путь следования изменили для улучшения качества транспортного обслуживания жителей микрорайона Молодёжный.

Кроме этого, в интернете была опубликована новая схема движения автобуса.

Ранее в Белгороде изменилось расписание трёх автобусов: №20, 37, 146А. Также с 1 января в Белгородской агломерации появится новый автобус №224, который будет ехать до Драгунского-75.

Новая схема маршрута № 41АНовая схема маршрута № 41А
Новая схема маршрута № 41А
Фото: Организатор пассажирских перевозок БО
В этом году белгородцы стали чаще ездить на автобусах
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#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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