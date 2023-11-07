Как внедряются цифровые решения Сбера в Черноземье рассказала Наталия Цайтлер

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Модератором встречи выступил журналист Андрей Ванденко. Ключевой темой стала цифровая трансформация бизнеса и регионов. А ещё Наталия Цайтлер поделилась сведениями о ситуации на рынке кредитования после изменения ключевой ставки ЦБ и рассказала об уловках мошенников, на которые может попасться абсолютно любой.
Традиционно отраслями, на которые приходится основная доля кредитного портфеля Сбера в Черноземье — это АПК, строительная сфера и металлургия. При этом банк активно работает с предприятиями не только в части финансирования, но и внедрения цифровых сервисов.
Мы видим огромный потенциал в развитии цифровизации аграрных компаний. Уже сегодня мы имеем большой опыт разработки и реализации комплексных цифровых решений в агропромышленном комплексе «под ключ».
Наталия Цайтлер
Бизнес все время находится в конкурентной среде и как раз «цифра» формирует широкое поле возможностей. Для одних компаний «цифра» стала основным каналом коммуникации, для других — способом принятия быстрых и качественных решений.
Промышленный комплекс Черноземья далеко шагнул. Это современные бизнесы, как с точки зрения качества управления, так и с точки зрения психологии, а также качества планирования.
Наталия Цайтлер
В качестве одного из примеров Цайтлер привела научный центр «Бирюч» в Белгородской области, отметив, что это высокотехнологичная площадка, которая уже выходит на первые производства.
По данным спикера, финансовые портфели и объемы выдач как по направлении кредитования, так и привлечения средств населения росли в этом году. Изменения требований ЦБ естественным образом скажется на кредитовании. Однако тенденции роста сохранятся. Например, на рынке ипотеки этому будут способствовать действующие госпрограммы, на долю которых приходится высокий объем выдач жилищных кредитов.
Для справки. Кредитный портфель по розничному направлению бизнеса Сбера в Черноземье вырос с начала года на 14% и достиг 463 млрд рублей. При этом более 60% портфеля занимает жилищное кредитование. За девять месяцев этого года Сбер в Черноземье выдал 47 млрд рублей ипотечных кредитов, в том числе в рамках льготных программ «Господдержка» и «Семейная ипотека». По направлению привлечения средств населения Сбер нарастил объём до 800 млрд рублей, рост портфеля с начала года превысил 10%.
Что касается поддержки малого бизнеса, Наталия Цайтлер отметила, что этот сегмент традиционно активен как в части использования финансовых инструментов банка, так и решений, связанных с нефинансовых сервисов.
Сегодня 4 из 5 малых предприятий кредитуются именно в онлайн-формате, а наша поддержка в части финансирования за 9 месяцев этого года выросла на 57%.
Наталия Цайтлер
Для справки. В 2023 году Сбер направил более 74 млрд рублей на развитие малого бизнеса.
В ходе беседы также была затронута тема финансовой грамотности и защитных действий от мошенников, которые зачастую представляются «сотрудниками банка» или «правоохранительных органов».
Уровень их мастерства и профессионализма с точки зрения скриптов, понимания психологии, к сожалению, повышается. Сценарии разные. К примеру, с началом спецоперации эту тему активно эксплуатировали.
Наталия Цайтлер
Цайтлер добавила, что на уловки мошенников попадают люди разных социальных уровней и рода деятельности.
Никто не застрахован. Банк построил и продолжает совершенствовать мощную многоуровневую систему киберзащиты клиентов. Однако от самого человека также очень многое зависит, поэтому важно соблюдать осторожность и минимальные рекомендации по защите своих персональных данных. Подробнее узнать о том, как не стать жертвой мошенников, можно как на сайте банка, так и специальном ресурсе Сбера — «Кибрарий» — открытой библиотеке знаний по кибербезопасности.
Наталия Цайтлер