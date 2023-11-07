Как внедряются цифровые решения Сбера в Черноземье рассказала Наталия Цайтлер

Для справки. Кредитный портфель по розничному направлению бизнеса Сбера в Черноземье вырос с начала года на 14% и достиг 463 млрд рублей. При этом более 60% портфеля занимает жилищное кредитование. За девять месяцев этого года Сбер в Черноземье выдал 47 млрд рублей ипотечных кредитов, в том числе в рамках льготных программ «Господдержка» и «Семейная ипотека». По направлению привлечения средств населения Сбер нарастил объём до 800 млрд рублей, рост портфеля с начала года превысил 10%.