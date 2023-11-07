Гладков сделал важное заявление для родителей белгородских школьников

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В ближайшие две недели белгородские школьники, находящиеся на дистанционном обучении, получат первый продуктовый набор в этом учебном году. Наборы вручат 12 тыс. ученикам из 77 школ взамен бесплатного питания.
Уточнить сроки выдачи и состав наборов родители детей смогут у директоров школ или у своих учителей. На возникшие у белгородцев вопросы губернатор пообещал ответить совместно с министром образования региона Андреем Милёхиным.
В прошлом учебном году большинство белгородских школ находились на дистанционном обучении, поэтому ученики каждый месяц получали продуктовые наборы вместо бесплатного питания. Сухпайки выдавали с февраля до конца прошлого учебного года.