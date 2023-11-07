Гладков сделал важное заявление для родителей белгородских школьников

Белгородские школьники на дистанте получат продуктовые наборы

Сегодня, 7 ноября, началась вторая четверть в белгородских школах. В связи с этим глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ученики, находящиеся на дистанционном обучении, вновь будут получать продуктовые наборы.