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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:03

Столовая

Гладков сделал важное заявление для родителей белгородских школьников

7 ноября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Столовая

Белгородские школьники на дистанте получат продуктовые наборы

Сегодня, 7 ноября, началась вторая четверть в белгородских школах. В связи с этим глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ученики, находящиеся на дистанционном обучении, вновь будут получать продуктовые наборы.

В ближайшие две недели белгородские школьники, находящиеся на дистанционном обучении, получат первый продуктовый набор в этом учебном году. Наборы вручат 12 тыс. ученикам из 77 школ взамен бесплатного питания.

Уточнить сроки выдачи и состав наборов родители детей смогут у директоров школ или у своих учителей. На возникшие у белгородцев вопросы губернатор пообещал ответить совместно с министром образования региона Андреем Милёхиным.

В прошлом учебном году большинство белгородских школ находились на дистанционном обучении, поэтому ученики каждый месяц получали продуктовые наборы вместо бесплатного питания. Сухпайки выдавали с февраля до конца прошлого учебного года.

Гладков объявил о выдаче продуктовых наборов белгородцам из приграничья с 1 сентября
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#Белгородская область#Школьники#Продуктовый набор#Белгород#Вячеслав Гладков#Сухпаёк#Александра Склярова
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