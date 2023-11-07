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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Упавшая конструкция в форме сердца

«Деньги из бюджета лежат»: в Белгороде неделю не могут поднять брошенное сердце

7 ноября 2023, 13:10
Фото: комментарии мэра Белгорода Валентина Демидова
Упавшая конструкция в форме сердца

У «Мастерславля» в Белгороде нашли упавшее сердце

О лежащей на земле конструкции сообщила белгородка. Она отметила, что сердце «валяется» у «Мастерславля» уже больше недели, но его никто так и не убрал. Ей ответили в мэрии Белгорода.

Внимание на упавшее сердце обратила местная жительница. Она сообщила, что прямо рядом с городом мастеров «Мастерславль» упала конструкция. Произошло это больше недели назад, однако инсталляцию коммунальщики так и не поправили.

Вот уже больше недели валяется эта конструкция, каждый день прохожу и думаю, что уберут. Нет, так и валяется, но это вообще-то деньги из бюджета города лежат.
отметила белгородка

На обращение жительницы отреагировали в городской администрации. Они сообщили, что направят сотрудников Белгорблагоустройства на место, чтобы те устранили проблему.

Отметим, что конструкцию устанавливали ещё в прошлом году в рамках «цветочного» фестиваля.

Обращение местной жительницыОбращение местной жительницы
Упавшая конструкция в форме сердцаУпавшая конструкция в форме сердца
Обращение местной жительницы
Фото: комментарии мэра Белгорода Валентина Демидова
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#Новости Белгорода#Белгород#Сердце#Инсталляция#Александра Склярова#Конструкция
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