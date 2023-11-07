«Деньги из бюджета лежат»: в Белгороде неделю не могут поднять брошенное сердце

У «Мастерславля» в Белгороде нашли упавшее сердце

О лежащей на земле конструкции сообщила белгородка. Она отметила, что сердце «валяется» у «Мастерславля» уже больше недели, но его никто так и не убрал. Ей ответили в мэрии Белгорода.