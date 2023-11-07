«Деньги из бюджета лежат»: в Белгороде неделю не могут поднять брошенное сердце

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Внимание на упавшее сердце обратила местная жительница. Она сообщила, что прямо рядом с городом мастеров «Мастерславль» упала конструкция. Произошло это больше недели назад, однако инсталляцию коммунальщики так и не поправили.
Вот уже больше недели валяется эта конструкция, каждый день прохожу и думаю, что уберут. Нет, так и валяется, но это вообще-то деньги из бюджета города лежат.
отметила белгородка
На обращение жительницы отреагировали в городской администрации. Они сообщили, что направят сотрудников Белгорблагоустройства на место, чтобы те устранили проблему.
Отметим, что конструкцию устанавливали ещё в прошлом году в рамках «цветочного» фестиваля.