Дело об убийстве ножницами в белгородском общежитии передали в суд

Как установили следователи, 3 сентября 2023 года 44-летний обвиняемый был дома — в одном из городских общежитий. Он выпивал вместе с сожительницей. Между ними началась перепалка, мужчина схватился за ножницы и ударили ими оскольчанку в грудь. Потерпевшая умерла от проникающего ранения.