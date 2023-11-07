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Published Сегодня, 14:41

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Следственный комитет

Дело об убийстве ножницами в белгородском общежитии передали в суд

7 ноября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Следственный комитет

Белгородец заколол возлюбленную ножницами

Убийство в общежитии в Старом Осколе произошло на фоне ссоры. Уголовное дело против обвиняемого направлено на рассмотрение в суд, сообщили в региональном СУ СК.

Староосколец заколол возлюбленную ножницами в грудь. Причиной убийства послужила ссора. СК завершил расследование уголовного дела против мужчины. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установили следователи, 3 сентября 2023 года 44-летний обвиняемый был дома — в одном из городских общежитий. Он выпивал вместе с сожительницей. Между ними началась перепалка, мужчина схватился за ножницы и ударили ими оскольчанку в грудь. Потерпевшая умерла от проникающего ранения.

По ходатайству следствия жителя региона заключили под стражу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что ещё один староосколец получил 17 лет колонии за убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Молодой мужчина зарезал соседа из-за личной неприязни и напал на его семью.

Белгородец получил 17 лет тюрьмы за убийство и другие преступления
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