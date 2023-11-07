Дело об убийстве ножницами в белгородском общежитии передали в суд

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Староосколец заколол возлюбленную ножницами в грудь. Причиной убийства послужила ссора. СК завершил расследование уголовного дела против мужчины. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как установили следователи, 3 сентября 2023 года 44-летний обвиняемый был дома — в одном из городских общежитий. Он выпивал вместе с сожительницей. Между ними началась перепалка, мужчина схватился за ножницы и ударили ими оскольчанку в грудь. Потерпевшая умерла от проникающего ранения.
По ходатайству следствия жителя региона заключили под стражу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.
Ранее сообщалось, что ещё один староосколец получил 17 лет колонии за убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Молодой мужчина зарезал соседа из-за личной неприязни и напал на его семью.