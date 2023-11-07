Белгородские дети вновь получат сухпайки, но останутся без поезда Деда Мороза

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приурочил хорошую для родителей школьников новость к началу второй четверти. Так, глава региона сообщил, что в ближайшие две недели те дети, которые находятся на дистанционном обучении, получат первые в этом учебном году продуктовые наборы.
Всего сухпайки положены 12 тыс. детям из 77 школ. Наборы заменят им бесплатное питание в образовательных учреждениях.
Узнать о сроках выдачи сухпайков и об их составе можно либо у директоров школ, либо у классных руководителей. Вячеслав Гладков совместно с Андреем Милёхиным пообещал ответить на все вопросы, которые появятся у белгородцев.
В прошлом учебном году школьники получали наборы раз в месяц с февраля по май включительно.
По версии следствия, 62-летний индивидуальный предприниматель заключил договор с компанией «Мираторг» на оказание транспортных услуг, не имея при этом лицензии на пассажирские перевозки. Однако в «Мираторге» заверили, что лицензия у ИП была.
Согласно последним новостям, в трагической аварии, произошедшей 31 октября на трассе в Корочанском районе, возможно, виноват экс-полицейский. Уголовное дело было возбуждено против бывшего замначальника полиции Губкина — полковника полиции в отставке Виталия Агафонова. На данный момент он находится на пенсии.
Согласно информации, опубликованной в паблике «Губкин говорит», против него были выдвинуты обвинения. Источник «Фонаря» также подтвердил эту информацию.
В настоящий момент следком выясняет все обстоятельства случившегося. Правовая оценка деятельности перевозчика будет дана по итогам расследования.
Напомним, что в результате аварии два человека погибли, пятеро пострадали. Оба погибших были сотрудниками компании «Мираторг».
Поезд Деда Мороза не посетит Белгород и Старый Оскол. В этом году он отправится в 65 городов России. Однако из Центрального Черноземья Дед Мороз приедет только в Воронеж — 25 декабря.
В прошлом году Белгород и Старый Оскол были в расписании, но затем их убрали. Не приедет поезд, судя по всему, и в этом году.
Праздничный состав будет курсировать с 11 ноября по 13 января, а затем вернётся в Великий Устюг.
Напомним, что в прошлом году в РЖД утверждали, что произошла ошибка, когда Белгород и Старый Оскол были исключены из маршрута, а в ЮВЖД отказались комментировать эту ситуацию.